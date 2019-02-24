中研院單醣疫苗 防流感3級跳
中研院基因體研究中心特聘研究員翁啟惠、副研究員馬徹帶領研究團隊，用「雞蛋」製造出可抗異株(cross strain)流感病毒感染的單醣流感疫苗，防禦效果較傳統流感疫苗提升3至4倍。
馬徹表示，流感病毒會利用表面蛋白分子變異扺抗宿主抗體的追殺，因此每年皆需改變疫苗株，否則無法抵抗流感的傳染力，而製造流感疫苗的首要任務，在於解決疫苗因病毒的高變異性而無效的狀況。
研究發現，流感病毒上的HA抗原蛋白，負責幫病毒抓住宿主細胞，上面布滿各種多醣分子，因此先去除H1N1流感病毒表面蛋白上成串的醣分子，只留下一個醣分子以維持結構穩定，之後將這個單醣病毒製成流感疫苗。
馬徹指出，採用雞蛋製造單醣流感疫苗，經實驗證實，相較於現有的流感病毒疫苗，這個單醣疫苗對異株流感病毒有超過3至4倍的防禦效果。
(中國時報)
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