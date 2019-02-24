隆乳恐致淋巴癌 政府未把關挨轟

2019年02月24日 04:10 中國時報 鄭舲 、 林周義 ／台北報導 ／台北報導

隆乳也可能有淋巴癌風險？台灣女人連線常務理事黃淑英、立委林淑芬昨召開記者會表示，美國食品及藥物管理局（FDA）指乳房植入物可能與間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）有關，但衛福部卻無積極風險管理作為，未在隆乳手術同意書中告知民眾有這些風險，後市場監測也不足，讓女性健康處於風險之中。

黃淑英表示，今年2月初，15名法國女性因為使用乳房植入物導致健康危害，集體對法國政府和製造商提出刑事訴訟，指控欺騙和危及生命。因為乳房植入物與間變性大細胞淋巴癌(ALCL)的關聯，法國在去年12月已拒絕展延某廠牌「絨毛型矽膠乳房植入物」的安全許可。

黃淑英指出，根據健保資料，在2016年台灣有393人因ALCL就醫，這是否跟乳房植入物有關不得而知，因為政府沒有掌握植入物使用的資料，對產品的安全性及有效性也無上市後的監測。

台灣整形外科醫學會理事長陳錫根表示，根據2017年的統計，BIA-ALCL在全球僅363例，發生機率約1-3％，以西方國家居多。他提醒曾隆乳的民眾，胸部若出血、血腫，應儘速就醫。

對此，衛福部醫事司簡任技正劉越萍則回應，會將風險訊息加入乳房整型手術同意書中，預計3月中公告。

(中國時報)