終結放榜新聞連署 教團力挺

2019年02月24日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

針對高雄中學及高雄女中學生發起終結放榜新聞連署，人本教育基金會表示肯定，支持「停止放榜陋習，重拾教育價值」，同時呼籲教育部及各學校，禁止舉行放榜記者會或貼榜。教團亦支持學生訴求，但強調，媒體選擇題材與報導有其專業，也應尊重媒體運作。

人本教育基金會指出，「放榜新聞或是學校貼榜行為，都是封建科舉文化遺毒最典型的代表」，不去看到追求知識的價值，只在乎是否一舉成名。如果只承諾不召開放榜記者會，並不會真正讓教育停止製造成功模板與明星神話，因為「金榜」名單仍高掛在校門口，或學校跑馬燈上，「學霸」仍然是學校最有利的公關及宣傳工具。

人本教育基金會指出，學校及教育主管機關多年的失職，讓學生不得不站出來教大人什麼才是「教育」！但站出來的不應只是學生，我們社會需要更多的覺醒，教育主管機關必須要守住教育，而不是守住「金榜」的迂腐價值。

人本教育基金會呼籲，全台各級學校校長承諾不召開放榜記者會、不透露和外流學生成績等個人資料，終止放榜新聞，同時希望已經畢業、過去也曾「金榜題名」的學長姐們一起響應。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，對於雄女發起連署，代表學生有自己的看法，且勇於表達自己的主張，從老師的角度出發，非常值得鼓勵，但媒體選擇題材與報導，有其專業性，應當尊重媒體專業，同學在表達訴求的同時，也應當尊重媒體的運作。

(中國時報)