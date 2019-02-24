矽谷女神 世紀大騙局！滴血驗癌 霍姆斯把政商老江湖耍得團團轉

2019年02月24日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

伊莉莎白．霍姆斯創辦血液檢測公司「療診」（Theranos），號稱只要從指尖穿刺一滴血就能進行兩百多種檢驗，結果是吸金詐騙。（美聯社）

詐騙手法五花八門，連媒體大亨梅鐸、美國前國務卿舒茲、季辛吉等縱橫商界、政壇的老江湖也中招。美國「創業家」伊莉莎白．霍姆斯（Elizabeth Holmes）19歲時從名校史丹福大學輟學後，創辦血液檢測公司「療診」（Theranos），宣稱其創新的驗血技術將顛覆醫療產業，在矽谷刮起旋風，一度被譽為女版「賈伯斯」。

女版賈伯斯 史丹福輟學

現年35歲的霍姆斯年輕貌美、聰明自信、口若懸河、長袖善舞，十多年來將一群上了年紀、見過大風大浪的美國政要富商玩弄於股掌之上，編造出矽谷生技產業史上最大騙局。

「療診」騙局源起於霍姆斯大一暑期在新加坡實習，覺得以傳統方式抽血檢驗SARS病毒太過緩慢費時，懼怕針頭的她同時看到了血液檢驗市場的商機。隨後她輟學創辦「療診」（Theranos：therapy（治療）和diagnosis（診斷）合成詞）公司，號稱只要從指尖穿刺一滴血就能進行兩百多種檢驗，從血糖到癌症篩檢，快速、無痛且收費低廉，徹底翻轉傳統驗血方式。

霍姆斯刻意模仿蘋果創辦人賈伯斯，穿著黑色高領衫，壓低嗓音，侃侃而談自己的創業理念，同時聘請同一家廣告公司，因為她想傳達同樣的品牌資訊，與廣告公司的動腦會議也跟賈伯斯一樣安排在周三。

新創教科書 邀大咖入股

她還請來政商大咖加入她的投資團隊和董事會，包括投資馬斯克SpaceX的德豐傑投資（DFJ）傳奇創投家盧卡斯、甲骨文公司的共同創始人艾利森、美國前國務卿舒茲及季辛吉、前國防部長裴瑞和馬提斯、還有墨西哥電信大亨史林姆，媒體大亨梅鐸更砸下1.25億美元投資。

2015年，霍姆斯被《富比士》雜誌列為全美最年輕的白手起家女富豪，當時「療診」公司估值達90億美元，霍姆斯個人財富淨值則達45億美元。

然而，《華爾街日報》卻在同年10月揭露「療診」公司誇大自家科技的技術跟業績造假，藉此詐騙吸金數億美元，而神秘的爆料人正是前國務卿舒茲的孫子、該公司離職員工泰勒。

生技獨角獸 半年就崩落

隨著當局介入調查，市值估計達90億美元的療診公司快速瓦解，去年9月公司宣告解散，生技獨角獸企業慘成「毒角獸」，女版「賈伯斯」跌落神壇，變成女騙子。她的資產價值變成一文不值。儘管詐欺官司纏身，有媒體披露她仍未死心，在為籌備一家新公司找金主投資。

兩度榮獲普立茲獎的《華爾街日報》記者凱瑞魯花了3年多時間將這起傳奇事件寫成《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》一書，去年5月出版。

天才少女創業、黃金陣容的董事會、富商名流深怕錯過下一個蘋果公司而重金投資、離職員工勇敢爆料、知名記者不畏華爾街王牌律師威逼施壓，鍥而不捨地追查揭發，精彩的內容已被好萊塢相中，將改編成電影，由奧斯卡影后珍妮佛．勞倫斯主演。療診公司興衰的紀錄片將搶先於下月中旬首播。

(中國時報)