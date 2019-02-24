齊克里 地表最強詐騙藝術家

2019年02月24日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

電信詐騙氾濫，一度位居十大民怨之首，冒用執行長（CEO）或總裁的身份，要求屬下趕緊幫忙匯款已經是老梗，但還是很多人上當。法國詐欺犯齊克里（Gilbert Chikli）正是全球所謂「CEO詐騙法」的祖師爺，他發明的詐騙手法禍延全球，被許多犯罪份子仿效，他的故事還被搬上大銀幕。

天生壞胚子 演技過人

齊克里天生就是個壞胚子。8歲時，就在學校偷筆記本賣給同學；日後他學習表演，做過廣告行銷和房屋仲介，最終成了演技精湛的詐騙犯。

齊克里能說善道，透過簡單的背景調查和一通電話，就能以哄騙或威脅的方式，讓法國商業界和銀行界菁英轉帳數百萬歐元到特定的銀行帳戶。知名的國際大企業：美國運通公司、英國巴克萊銀行、法國湯姆笙、迪士尼、巴黎拉法葉百貨都曾是他的「獵物」。

2005年7月25日，法國郵政銀行分行女經理，接到一通電話，對方自稱是她的頂頭上司，這家國營銀行的總裁，要求她協助最高機密的反恐調查，並請她跟一名情治人員保羅聯繫。接下來三天，雙方密集通了43次電話。

初犯就得手 食髓知味

由於三周前，倫敦才發生震驚世界的自殺炸彈客攻擊事件，造成52人死亡，逾700人受傷，與英國一海之隔的法國也風聲鶴唳。於是銀行女經理不疑有他，依照吩咐將35.8萬歐元現金交給了詐騙集團。

齊克里跟弟弟、情婦三人聯手，第一次詐騙就得手，讓他食髓知味，不斷犯案。2009年法國政府將他逮捕，並以詐欺罪起訴。這位惡名昭彰的詐欺犯繳交三萬歐元保釋金後潛逃出境。在護照被沒收的情況下，他包了架私人飛機逃到以色列。

由於以色列和法國之間沒有引渡條約，遭到通緝的齊克里在以色列一棟三層樓的別墅，與小他19歲的妻子逍遙快活。他告訴美聯社說，他透過大陸和香港洗錢，他把九成詐騙所得的黑錢洗白。

詐術被仿效 落袋數億

2015年，法國法院進行缺席審判，齊克里被判處7年監禁以及100萬歐元罰款。他詐騙匯豐銀行（HSBC）等5家大企業610萬歐元（約2億2240萬台幣）罪名成立，另外還向巴克萊集團和美國運通公司等33家企業詐騙逾7000萬歐元未遂。

齊克里大言不慚，稱被他誆騙而丟掉飯碗的人不是被害人，事後他給了他們金錢補償，他表示不想傷害任何人，只是想給協助富人賺取不義之財的金融體系一點教訓。

然而，這個被《紐約郵報》稱為「地表最強的詐騙藝術家（騙子）」再強也難逃法網，遭通緝8年後，於2017年在烏克蘭落網並引渡回法國。

法國電影《我相信你》（英譯《謝謝你來電》）將齊克里描繪成一個變色龍般的男人。電影導演艾爾貝說：「他有著擋不住的誘惑力，對他來說，這只是一個工作，絕對不是詐騙。」

(中國時報)