酸鹼體質攏係假 楊恩謬論害人

2019年02月24日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

你一定聽過「酸性體質」、「鹼性體質」，甚至有人信以為真。楊恩（Robert O. Young）就是首創「酸性體質是百病根源」謬論的美國暢銷書作家。他上過美國脫口秀女王歐普拉的電視節目，自誇治癒了一名乳癌患者，他和「酸鹼體質」理論因此一炮而紅。

實際上，該名患者在節目播出不久後就癌逝。去年11月加州法院判他詐欺，須付出1.05億美元天價賠償，拆穿了這個江湖術士十多年來的彌天大謊。

乳癌患者 延誤治療過世

楊恩在2002年出版《pH值奇蹟：均衡飲食、重拾健康》（The pH Miracle，暫譯），立刻成為暢銷書，之後接連出版《糖尿病的pH值奇蹟》、《減重的pH值奇蹟》「奇蹟」系列書籍，本本熱賣。他在書中宣稱，人體可分酸性和鹼性，而酸性體質是百病根源，肥胖的元兇，多吃鹼性食物就能改變酸性體質，恢復健康。

學界斥之毫無科學根據。美國約翰霍普金斯大學甚至在網站上闢謠，因為人體在正常情況下，無論攝取酸、鹼食物，都不會改變血液的酸鹼值。多年來媒體和學者專家不斷闢謠，但市面上一直有以「鹼性」為賣點的商品，誤導消費者。

2015年楊恩遭加州乳癌病患卡莉控告詐欺。卡莉控訴楊恩以醫師自居，說服她延後化療，接受收費昂貴的另類治療，包括按摩、大腸水療及靜脈注射小蘇打粉混合液。等到卡莉重回正規傳統醫療時，赫然發現癌細胞已擴散到骨頭，醫師判定她的癌症已是第四期，預估只能再活4年。

加州聖地牙哥陪審團去年11月重判楊恩必須賠償1.05億美元，相當於原告求償金額的兩倍，其中9000萬美元是賠償卡莉所受的痛苦，另外加上懲罰性賠償1500萬美元。

江湖術士 吹噓治療奇蹟

檢方形容楊恩是向絕望的臨終病患兜售偽科學牟利的「江湖術士」，並揭穿其學歷來自「文憑工廠」，因為他在1995年僅花8個月就取得博士學位。他最後在檢方要求下，當庭承認自己不是微生物學家、血液學家、醫師或自然療法醫師，甚至沒有受過任何科學訓練。

楊恩在2014年因竊盜罪和無照行醫被捕，2017年被判3年8個月有期徒刑，認罪協商後入獄數月。當年的刑事庭上，檢方指控楊恩沒有醫師執照，卻在自家農場設立診所，招攬不少癌症末期及瀕死病患接受另類治療，包括靜脈注射鹼性的小蘇打混合液等，每次治療費高達500美元（約1.5萬元台幣）。部分病人在其診所花費高達5萬美元。

(中國時報)