封邊界vs.破禁令 委國2個總統尬場

2019年02月24日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（舉手者）與哥倫比亞總統杜克（右），22日在哥倫比亞邊境城市庫庫塔舉辦的慈善演唱會上現身。（路透）

委內瑞拉緊張局勢升高！為阻止美國救援物資運入境，委國總統馬杜羅繼關閉與巴西接壤的邊界後，22日又局部關閉與哥倫比亞邊界。自封為臨時總統的反對派領袖瓜伊多，則無視政府旅行禁令，在哥倫比亞境內舉辦的慈善演唱會上意外現身，誓言要讓物資在23日期限前入境。

人權組織批軍方濫殺無辜

委內瑞拉副總統羅德里格斯22日發推文說，由於哥倫比亞政府對委國的和平及主權帶來「嚴重及非法的威脅」，決定暫時關閉西部塔奇拉州連結兩國的所有橋梁。人權組織指出，委國安全部隊22日在東南部與巴西接壤的玻利瓦州封鎖邊境時，對前來領取人道物資的培蒙（Pemon）原住民部落族人開火，造成2死17傷。

瓜伊多嗆組人鍊迎美物資

已被50國承認為臨時總統的瓜伊多在推特譴責這起事件。他誓言要在23日期限前，將物資經由巴西、哥倫比亞與加勒比海島嶼古拉索等地運入委國。反對派領袖表示，他們將動用卡車和貨櫃車，必要時使用人鍊，來達到目的。白宮也強烈譴責委國軍隊使用武力對付沒有武裝的平民和無辜的志工。

英國億萬富翁布蘭森22日在哥倫比亞邊境城市庫庫塔辦「委內瑞拉拯救生命」演唱會，希望接下來60天能透過網路籌得1億美元人道援助資金，力挺瓜伊多。據傳有20萬人共襄盛舉，在烈日下揮旗，高喊「自由」與「政府將倒台」。

委內瑞拉資深歌手「美洲獅」荷塞路易斯羅德里格斯在演唱會上說：「歷經了20年的恥辱和民粹馬克思主義獨裁統治，追求自由是否要求太多？」他說：「邊境另一頭的委內瑞拉人，別放棄。鮮血不會白流。」

瓜伊多與3總統現身演唱會

瓜伊多突破馬杜羅政府的旅行禁令，現身演唱會。當他與哥倫比亞總統杜克、智利總統皮涅拉和巴拉圭總統阿布鐸一起出場時，全場歡聲雷動。瓜伊多聲稱，軍方協助他出境。

數小時後，支持馬杜羅的演唱會則在幾百公尺外的委國邊境城市烏勒拉打對台，3天活動的第一天吸引2500人到場。舞台背景有大大的「#請川普勿干涉委內瑞拉」字樣。

民眾史瓦瑞茲說：「我們不想被干涉，我們不想被入侵。」馬杜羅表示，美國與巴西提供的人道援助是在挑釁委內瑞拉，反對派只是作秀，企圖製造人道主義危機假象，作為軍事干預委內瑞拉的理由。

(中國時報)