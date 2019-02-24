美強送物資 俄指準備軍事挑釁
據新華社23日報導，美國國務卿蓬佩奧表示，美國將於23日起向委內瑞拉境內運送救援物資。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則稱，委內瑞拉局勢面臨臨界點，23日或將發生大規模挑釁事件，美方正在為軍事挑釁做準備。
扎哈羅娃22日在記者會上說，委國局勢已發展至臨界點，23日有可能發生大規模危險挑釁事件。美國將組織所謂的「人道主義物資護送隊」穿越委邊境，此舉或將導致委政府支持者與反對者之間爆發衝突，並為武力罷免委合法總統製造藉口。
據報導，美國迄今已向委內瑞拉鄰國哥倫比亞邊境城市庫庫塔運送數百噸物資，同時不斷施壓要求委政府於23日前接受這些「人道主義援助」。委政府拒絕接受並要求美國取消對委制裁，指責美方的「援助」是為軍事干預做準備。自稱「臨時總統」的委反對派領導人瓜伊多此前曾表示，將採取一切必要行動保證美方物資入境，還號召反對黨支持者23日為此舉行全國大遊行。
美國國務卿蓬佩奧22日受訪時說，23日是個「大日子」，美國將從這一天起向委內瑞拉運送來自美國和其他國家、已運至委周邊國家的救援物資。他說，這些物資是應瓜伊多要求送來的。
蓬佩奧還說，希望委總統馬杜羅改變想法，允許這些物資入境，但他拒絕透露如果委政府不同意物資入境會面臨什麼後果，僅表示「一切選項都在桌面上」。
美國國務院22日公布一份美對委援助物資清單顯示，美國和合作夥伴已於當天開始將一批食品運往巴西邊境城市博阿維斯塔，以待進入委內瑞拉。美方強調，這批關鍵物資必須獲准運入委境內，為此美國正在協調地區政府和夥伴。
美國白宮21日發表聲明說，應哥倫比亞總統杜克邀請，美國副總統彭斯將於25日代表川普總統前往哥首都波哥大，參加「利馬集團」聚焦解決委內瑞拉人道和安全問題的會議。
(中國時報)
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