貿協領軍 從以色列走向國際

2019年02月24日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

以色列有新創王國美稱，但人口總數僅800萬。（貿協提供）

以色列小檔案

為了更有效率協助廠商對外拓銷，外貿協會董事長黃志芳在今年年後內部第一次擴大業務會報宣示，貿協今年要「四更」，更數位化、更科技化、更國際化、更接地氣。首先上周在以色列設點，藉由中東矽谷讓台灣產業走向國際市場，就是起手式。之後深耕伊拉克、土耳其中東市場，也會跟國內農會、企業基層保持更密切互動。

宣示四更 挺進新創王國

以色列有「新創王國」美稱，全世界有350家科技公司在此設研發中心或分公司，台灣廠商則較少在此常設辦公室，黃志芳去年5月率團走訪後，就定下設處決心。經過半年籌設，上周特拉維夫台貿中心辦事處正式開幕，以國政界、商界200多人出席給足面子，也讓黃志芳喜形於色。

「以色列這個點意義並不在中東市場，而是在全球市場！」黃志芳直陳這據點的重要性，乃希望透過以色列連結節到全世界科技產業。他看重的不是以國800多萬人口小市場，而是猶太人無遠弗屆的商業網絡，還有每年以色列併購很多新創企業的技術實力。

但人家會重視我們嗎？黃志芳給出肯定答案，「只是我們不曉得而已。」，他說以國在創新領域是世界第二強國家，從0變成1是他們長處，但1之後要變成N，沒有製造能力，這獲利模式就屬台灣最行，我們有最強的精密製造跟高科技製造能力。

借重人脈 產業鏈拚超車

目前產業界對貿協以色設辦事處回應都很興奮，黃志芳說，以後辦事處要當企業在當地的眼睛、耳朵跟雷達天線。不僅希望促成台灣跟以色列的研發跟生產合作，更要借重它們深厚人脈關係，在國際產業鏈上「彎道超車」。利用以色列這個夥伴，在國際大廠分配時就能被想到，而不是被動待在產業鏈下面等下單。

中東除以色列外，去年開始重返的伊拉克市場，仍會是貿協今年繼續強化商務往來重點，3月份就會邀當地重量級企業家來台灣參訪。另外土耳其是另一個重要市場，黃志芳分析，其人口有8000多萬，門戶四通八達。他去年去土國參訪與論壇，認識很多企業家在中亞拿到很多標案，都表達希望找台灣公司支持它們的技術，尤其對我們資通訊、汽車零配件、綠能三領域廠商最有興趣。

今年貿協會去伊斯坦堡辦一個台灣周、小型台灣形象展，接下來跟這些大企業都會有更多互動，量身客製化洽談行程。非洲方面，則會挑幾個快速成長經濟體來做布局。

布局中東 強化商務往來

黃志芳年後業務會上宣示貿協要更數位化、更科技化、更國際化、更接地氣。在重大展覽如「COMPUTEX」上，他已指示要更國際化，數位化則會從組織調整作呼應。在接地氣方面，去年貿協帶領農會總幹事理事長前往東京食品展考察最先進製造與行銷，回來後也在各縣市辦很多農產品研習營，其他工業會商業會公協會也辦海外行銷研習營，目的就是強調了解基層的實際需求。

(中國時報)