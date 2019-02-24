空中飛人黃志芳 俯瞰滾滾紅塵

2019年02月24日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

多年前知名男星喬治克隆尼在《型男飛行日誌》中，飾演協助企業裁員的顧問，一年到頭飛往各地，享受在尊榮卡中收集哩程數的樂趣。外貿協會董事長黃志芳也可寫半個型男飛行日誌，他自己統計，去年一年共出國20幾趟，有94天，就是有四分之一時間不是在國外，就是在飛機上。

飛往世界各地，貿協董事長似乎就是台灣最令人羨慕的工作之一。但黃志芳卻用「苦不堪言」形容，還要記者一定要幫忙澄清很爽這點。是不是故作謙虛啊？他無奈笑說，如果把他去年行程公布，大家會發覺都是兩天三天來回，也有24小時的。像這次去以色列就是三天兩夜，搭夜機10點出去隔天清晨到，趕辦事處開幕，接下來就是滿滿行程，第三天晚上離開。

由於新南向政策關係，他去年飛南亞、中東地區占掉一半，過去兩年更去了10趟印度，每次印度都是兩三天，而去印度班機都是半夜深夜起飛，清晨6點到新加坡轉機。加上南亞孟加拉、印度這些地方，基礎設施不好，交通壅擠，備感辛苦。

因為時差旅程辛苦，黃志芳有兩招海外應對模式法寶，一是每到一個地方旅館，睡前一定泡熱水澡，消除疲勞。再來是吃褪黑激素，幫助睡眠，兩個方法讓他可以調節保持精力。

至於睡前看書這種休閒他不受用，因為身為貿協董事長，往往隔天有簡報與行程，他睡前一定要把明天節目、見那些人談甚麼RUN過一遍，常常就在旅館臥室花一兩個鐘頭戴著耳機踱來踱去，不斷練習台詞。

這麼長時間當空中飛人，都在飛機上幹甚麼？黃志芳說他不習慣在座位上睡覺，比較多是思考問題，再來就是喜歡從窗外俯瞰地上的「滾滾紅塵」。他說到了三萬公尺高空往下看，會發覺你爭我奪的世界離你很遠，也不再重要。

(中國時報)