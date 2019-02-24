300億美元重建商機 中東掘金術

2019年02月24日 04:10 中國時報 藍科銘

中東地區人口超過2億，除了油元商機豐富，另為降低對石油出口的依賴，當地政府積極推動產業多樣化政策，對設備與原物料的進口需求也因此大增，特別是近來伊斯蘭國(IS)戰火暫歇，伊拉克局勢趨於穩定，重建商機廣受矚目。

2018年2月12日在科威特舉行為期三天之「伊拉克重建會議」，計有76個國家和國際組織、107個非政府組織及1,000多企業家與會，計募集約300億美元資金。重建所需資金最多的5個領域是住房、工商業、金融、電力行業、石油和天然氣。

伊拉克人口4,000萬，為石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國，歷經多年動亂，目前政治及社會相對趨於穩定，重建市場商機可期，且因油元挹注，購買力增加，已吸引世界各國前往布局。受戰事影響，我商入境伊拉克簽證極為不便。另以往與伊拉克商通匯較為困難，但2018年6月29日起伊拉克從洗錢防制高風險國家名單中移除，國內業者提供貿易文件，且匯款的中轉銀行係美系銀行、買賣雙方均非黑名單上的廠商，及台灣業者為收款銀行的客戶，即可順利取得貨款。

土耳其部分，國內擁有8,084萬人口，為全球第17大經濟體，近年經濟穩定成長，是我中東地區最大出口市場，其中紡織品、汽車零配件、資通訊及消費性產品需求強勁。而土國積極推動貿易政策，訂下2023年土耳其建國百年時，出口貿易額達5,000億美元，成為世界前10大經濟體之目標，預期將衍生眾多商機。產業結構主要輸入零配件與半成品等中間財，在國內加工組裝為成品後銷售國內市場或再行輸出，類此中間財進口佔總進口額70%，與我國產業供應鏈具互補性。

以色列則有新創王國（Startup-Nation）美稱，新創產業蓬勃發展，人口總數雖僅800萬，但人均GDP高達4萬美元，達到與世界大國媲美的新創產業水準，且猶太市場與歐美市場緊密不分，透過台以合作，有利我國廠商市場拓展之全球化。首都特拉維夫聚集許多新創企業及國際級創投公司，更有矽溪（Silicon Wadi）的稱號，今年貿協挺進以色列設立特拉維夫台貿中心，要將台灣與以色列的產業優勢互補，以我國製造及整合長才可加強與以色列的軟體設計產業的合作。（作者為外貿協會亞西非洲組組長藍科銘）

(中國時報)