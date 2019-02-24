數位貿協 帶中小企業玩直播
以「數位貿協」為標竿的外貿協會，近年來也將重心放在協助中小企業數位行銷上，透過協助玩直播、拍網路影片、在Google、YouTube設關鍵字，讓他們也能夠生意做不完。
以數位貿協推動組織改造的黃志芳，到每個國家都用心觀察他們的數位商務、電子商務，他說：「像去年去土耳其、埃及都很注意，也拜訪他們最大電商，海外觸角少不了這塊。」
面向國內，目前貿協透過台灣經貿網，對8萬多家會員提供商務數位行銷服務。但更重要的事，貿協希望幫更多中小企業。黃志芳指，「大部分公司以為數位行銷是架設一個公司網站，這個都落伍了！」
他表示，貿協現自找新創公司，去幫沒有能力開設直播的中小企業製作影音行銷，或是用很低廉成本協助它們做數位行銷。舉例北部某家做鐵捲門公司，過去完全沒有數位行銷概念，後來接受貿協新創公司用低廉成本幫它製作宣傳影片，在網路上做數位行銷，現在生意好到做不完。「因為北部鐵捲門業至今都還是用傳統騎摩托車到處貼廣告做生意，所以這家就贏了。」
過去路邊攤擺，一個晚上能夠吸引到的就是路過的，但黃志芳充滿熱情地說，如果可用低成本直播方式，低成本方式介紹產品 看可以接收多少人。
這位數位貿協推手看數位行銷目的不只國內，還在幫業者走向國際，用低廉方式開創國際市場。「這也是貿協為何要自己要先數位化，自己要有這個概念。」
(中國時報)
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