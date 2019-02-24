煉K他命突冒火 製毒師嗆死
桃園市楊梅區金溪路159巷內某三層樓透天民宅，23日上午發生火警，現場火煙不大火勢迅速撲滅，消防人員清理火場，發現梁姓男子死在二樓陽台，更赫然發現屋內有大量K他命成品結晶、粉末等半成品，男子疑因製毒釀禍送命。
現場發現K毒半成品
起火的透天民宅位處連棟的社區，屬地點偏僻的半山腰上，被男子相中承租製毒。屋主表示，姓梁房客37歲，2018年底才承租房屋，契約訂1年，沒想到才出租短短兩個月就出事，竟然是在他的房屋內製毒又發生火災被燒死，現在房子變成凶宅，氣到也不知道要向誰請求賠償，欲哭無淚。
消防人員表示，火災發生當下是由隔壁住家施工工人發現火勢報案，抵達現場發現火煙並不大，但獲報火場內可能有人受困，使用器具撬開鐵門，僅花11分鐘就撲滅火勢，發現二樓後側陽台有名男子明顯死亡，外觀僅衣服被燒，研判應是遭濃煙嗆死。
消防人員清理火場時，更發現屋內都是瓶瓶罐罐，還有大量的結晶粉末與大型器具，屋內散發的刺鼻臭味，明顯可推知該死亡男子可能當時在屋內製毒，起火點位在一樓與二樓之間夾層，確切起火原因待火調科進一步調查。
同居女友推託不知情
同住的死者女友當時外出逃過死劫，表示不知道男友平常在屋內做什麼事，對於是否一起製毒，一概推託不知情。員警在一、二樓地板都發現K他命成品及結晶，疑似當時正在提煉不慎釀成爆炸，但梁男已經死亡，將繼續追查是否還有其他同夥。
附近鄰居說，起火的民宅，意外發生前常飄出刺鼻的怪味，早就覺得有異狀，很少看到被燒死的梁男進出，感覺非常神祕，原來是在屋裡製毒，做壞事的下場讓自己送掉性命。
(中國時報)
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