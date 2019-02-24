情傷女毒蟲 隨機刺殺行人被逮

2019年02月24日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市南區22日晚間驚傳旅美68歲林姓婦人遭當街隨機刺殺，致腸子外露的駭人凶殺案，曾因愛跟著男友吸毒的林姓30歲女凶嫌，面對犯案過程推稱「全忘了」。家人稱她3年前遭毒犯男友家暴分手後精神失常，警方在房內找到作案凶刀，訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

台南市區街頭傳出隨機殺人案，民眾人心惶惶，林姓婦人過年前自美國返台探親，原定月底返美，21日南下探望92歲老母，在大林商圈為母親買飯，當街遭持刀刺殺，左腹受創5公分寬，傷及肝、胃，送醫救治後脫險。無端飛來橫禍讓林婦大喊倒楣，強調完全不認識凶手，對方突然在她面前持刀揮舞，她閃躲不及，莫名遭刺受重傷。

警方漏夜緝凶，根據監視器畫面掌握林女作案機車，發現她曾有毒品前科，住家就在案發地不遠的東區，作案前將機車停放在1.5公里外的巷弄內，穿著長袖絨毛外套包覆全身，戴口罩，研判似為預謀犯案。

警方事發後循線在林女住處外埋伏一夜，23日上午持拘票進屋。林女正在房間睡覺，母親、舅舅與妹妹以為林女前一晚出門是要買晚餐回家，渾然不察釀下大錯。

家人稱林女精神狀態不穩，肇因3年前與1名男毒犯交往，因深愛男友，也淪落毒海，對方卻常對她家暴，導致黯然分手，林女精神大受打擊，戒毒後出現失眠狀況，每晚需吃安眠藥才能入睡，3年來也無法正常工作。

林女落網後，對前一晚持刀殺婦犯行一概推稱「全忘了」，警方在她房內查獲凶刀與犯案時穿著的衣物與手提包，她改口辯稱與對方擦撞，刀子從包包掉出，她與被害人一起彎腰撿拾，對方跌倒時遭刺。警方見林女供詞閃爍，疑似精神狀態不穩，偵訊後，依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

檢方根據醫師診斷，林女未達住院標準，認為她涉犯殺人未遂重罪，有逃亡、滅證事實，向法院聲請羈押。

(中國時報)