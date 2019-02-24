測謊不得斷案 學者認失偏頗

2019年02月24日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

測謊完成的圖譜可以精密的顯示受測者可能說謊的概率。（張孝義攝）

司法院舉行公聽會擬修法讓「測謊結果不得作為證據」，引發專家學者批評。台灣警察專科學校副教授曾春僑直言，司法院的修法方向太武斷，審判中多一個測謊的工具判斷更能保障人權，司法院應開放心胸，參考國外測謊程序，將過程做到國際標準，不是拿掉測謊結果的證據能力。

前年司改國是會議第一組的結論，要求檢討測謊能否成為論罪依據。司法院於是舉行刑事訴訟法第160條「測謊之結果，不得作為證據」修法公聽會，聽取各界意見。

2000年擔任美國警察人員測謊協會會員迄今的曾春僑表示，以測謊結果的「再現性」原則來作為判斷應否具有證據能力的依據，顯然是不了解任何鑑識結果，並非百分之百確定為何種結果的「機率」問題，如果以再現性作為判斷標準，那麼司法精神鑑定、可教化性、再犯性都要被挑戰，沒有任何一項跡證據可以完美無缺。

曾春僑舉例，案發現場血跡，纖維如果證物數量太少，一次鑑定即使用完畢，若懷疑鑑定過程發生問題，則該項證物如何再去檢定再現性？多一個測謊的工具判斷反而更能保障人權。

他說，經由測謊結果得到平反、重啟再審的案例不少，最著名的例子就是林金貴被控殺人案，當事人通過測謊，在2017年重啟再審、去年無罪確定。另名測謊專家，現任汐止分局長林故廷也舉2000年的內湖5號公園郭姓女子命案，也是經由測謊翻案，判決無罪定讞。

曾春僑說，測謊結果應交由法官視個案判斷，就測謊過程、案件性質等，評定該次測謊能否做為證據，再判斷測謊內容的證明力到何種程度，依最高法院判決就列出包括「經受測人同意配合，並已告知得拒絕受測」等5項原則，司法院若有心要改變，不是全盤否定，要讓測謊過程做到國際標準。

(中國時報)