測謊嚴謹 不符條件退件比例高
測謊結果能否做為證據雖受到質疑，但對於屬於私密、陰暗的性侵犯罪，測謊仍是重要工具，目前約占總件數的七成，台北地檢署婦幼專組就屬測謊大戶，惟測謊的條件嚴謹，不符受測條件被鑑識機關「退件」的比例頗高。
北檢檢察官指出，性侵不是在大庭廣眾的犯罪行為，除檢體、驗傷等事證，幾乎沒有人證，只有當事人雙方的陳述，為釐清陳述的真實性，測謊就是重要的工具。
調查局鑑識科學處專責測謊鑑識的調查官林振興說，測謊是心理學配合生理反應的交互運用得出是否說謊的結果，人類面臨威脅時，會自然啟動心理的自我防衛機制，亦即「避凶」本能，說謊當下身體會提前做出「謊言被拆穿」的應對，在生理上會呈現腎上腺分泌增加、呼吸心跳加快等反應，人體電位也會隨之改變，所以膚電反應加大，經由測謊過程的圖譜紀錄，分析出受測者是不是說謊。
林振興說，隨著心跳、血壓等檢測裝置的加入及最近增加的抗動裝置椅，受測結果的圖譜更精確。不過，測謊的施測條件卻很嚴格，檢察官表示，如性侵案發時加害人有飲酒或施用藥物，就不能測謊；受測人如有高血壓、糖尿病、心臟病或憂鬱症等身心疾病，也不見得能測謊。
(中國時報)
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