洗澡燒死自己 警不排除自焚
北市內湖民宅23日下午發生火警，火勢從1樓猛烈竄燒，警消獲報趕往灌救，在1樓屋內發現大面積灼傷的王姓男子，明顯死亡；其高齡母親一度沒生命跡象，送醫急救恢復意識。警消在王房內發現汽油桶，火場有濃厚汽油燃燒味，不排除是精神狀況不佳的王自焚所致，待黃婦清醒，再鑑識詳查起火原因，全案由內湖警方調查中。
台北市消防局昨下午4時許獲報，內湖路一段巷弄內的公寓民宅火警，且有人受困待救。警消前往搶救，現場五層樓老舊公寓，1樓起火竄出大量濃煙火勢，警消疏散20名住戶，約30分鐘撲滅火勢。
報案的印尼籍看護不斷焦急哭喊：「阿嬤在裡面！」警消在一樓火場內，找到無呼吸脈搏的79歲黃姓婦人，送醫急救，晚間恢復意識，仍插管救治。另在屋內走廊發現全身約80％面積灼傷的48歲王姓男子，僅著內褲，明顯死亡不送醫。家屬指認，黃與王是母子關係。
黃婦女婿說，岳母幾天前腰椎開刀，行動不便，需靠助行器走路，印尼籍看護照顧岳母已2年多。看護告訴警方，火警發生時她在客廳；王男正在房內洗澡，她聽到「砰」一聲，房內隨即冒出大量火煙。
據了解，王未婚與老母親同住，沒工作長期精神狀況不佳。原本警消懷疑是王男洗澡時天然氣外洩，但初步勘查發現起火房間有個裝汽油的塑膠桶，且火場有濃厚汽油燃燒味，不排除是王自焚所致。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。