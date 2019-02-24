洗澡燒死自己 警不排除自焚

2019年02月24日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

北市內湖民宅23日下午發生火警，火勢從1樓猛烈竄燒，警消獲報趕往灌救，在1樓屋內發現大面積灼傷的王姓男子，明顯死亡；其高齡母親一度沒生命跡象，送醫急救恢復意識。警消在王房內發現汽油桶，火場有濃厚汽油燃燒味，不排除是精神狀況不佳的王自焚所致，待黃婦清醒，再鑑識詳查起火原因，全案由內湖警方調查中。

台北市消防局昨下午4時許獲報，內湖路一段巷弄內的公寓民宅火警，且有人受困待救。警消前往搶救，現場五層樓老舊公寓，1樓起火竄出大量濃煙火勢，警消疏散20名住戶，約30分鐘撲滅火勢。

報案的印尼籍看護不斷焦急哭喊：「阿嬤在裡面！」警消在一樓火場內，找到無呼吸脈搏的79歲黃姓婦人，送醫急救，晚間恢復意識，仍插管救治。另在屋內走廊發現全身約80％面積灼傷的48歲王姓男子，僅著內褲，明顯死亡不送醫。家屬指認，黃與王是母子關係。

黃婦女婿說，岳母幾天前腰椎開刀，行動不便，需靠助行器走路，印尼籍看護照顧岳母已2年多。看護告訴警方，火警發生時她在客廳；王男正在房內洗澡，她聽到「砰」一聲，房內隨即冒出大量火煙。

據了解，王未婚與老母親同住，沒工作長期精神狀況不佳。原本警消懷疑是王男洗澡時天然氣外洩，但初步勘查發現起火房間有個裝汽油的塑膠桶，且火場有濃厚汽油燃燒味，不排除是王自焚所致。

(中國時報)