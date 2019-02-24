台商烏龍被綁 外交部稱處理過程穩當
在越南經商超過10年的黃姓台商，去年遭烏龍綁匪痛毆，事後請求駐越南台北經濟文化辦事處官員協助，卻被要求先配合警方做完筆錄，也未派員陪同就醫。黃控訴駐外人員態度軟弱。外交部表示，駐處員工在案件處理過程中善盡職責，保護旅越國人的權益及安全，處理過程穩當妥適。
黃姓台商去年5月在胡志明市遭蕭姓台商與幾名越南人強押上車，被打到頭破血流，沒想到竟然押錯人，歹徒後來持刀逼他簽下和解書，要求不追究才釋放。
黃姓台商獲釋後向公安報案，他深感人身與投資安全欠缺保障，嚇得放棄當地生意躲回台灣，並痛批台灣駐外官員無法站第一線保護台商，「政府南向政策根本是屁！」
外交部表示，我駐胡志明市辦事處當時接到黃打電話求助後，就積極協調越南相關單位協助涉及爭端的當事國人雙方，並陪同當事人至當地公安單位製作筆錄，也通報胡志明市外務廳強調我國對本案的高度重視，請越方確保國人在越南權益及人身安全。
外交部指出，各國駐外機構不得干涉駐在國司法或行政決定，也不宜介入或調解民、刑事及商業糾紛，駐處員工在案件處理過程中善盡職責保護旅越國人的權益及安全，處理過程穩當妥適。
(中國時報)
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