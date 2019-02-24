新北市板橋區－土魠魚羹鮮嫩酥脆
在新北市板橋區正隆廣場周邊已經營10餘年的「正隆土魠魚羹」，是附近上班族、學生時常光顧的老店，招牌土魠魚羹屬南部偏甜口味，鮮甜魚肉酥和清甜柴魚湯頭，搭配恰到好處，不會讓人感到膩口，且分量十足，配上1碗滷肉飯就能大飽一餐，經濟又實惠。
看見碗裡滿滿的土魠魚酥，讓人覺得店家誠意十足，先品嘗一口湯頭，柴魚的清甜瞬間瀰漫口腔，再吃一口土魠魚酥，外酥內軟口感加上魚肉鮮甜味，嘴裡、心裡都大大的滿足。
老闆娘在地開店10多年，每位顧客都成了老朋友，為此她更堅持品質，每天親手為土魠魚去骨，切成塊放入醃料醃製，取出後均勻沾上地瓜粉，下油鍋炸酥至金黃色，任何一步驟絕不馬虎。
由於鄰近辦公大樓和學校，不少上班族和學生都來店裡打發中餐、晚餐，或偷閒來吃個點心，為滿足每位顧客需求，老闆娘不只賣土魠魚羹，北港生炒鴨肉羹也是另一個招牌，排骨飯、雞腿飯、叉燒飯、滷肉飯等各式便當也一應俱全；店面明亮、整潔，餐具、桌椅始終保持乾淨，讓顧客光臨時能吃得安心。
地址：新北市板橋區長安街291號
電話：（02）2953-2565
營業時間：上午9點至晚間7點，周六、日公休
售價：土魠魚羹65元
(中國時報)
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