小巧尺寸 小朋友也能輕鬆吃

2019年02月24日 04:10 中國時報 吳堂靖 ）

好吃又平價！位於台北市士林區大東路上的「太平洋土魠魚」店，店內選擇眾多，吸引不少民眾上門光顧，有別一般市售土魠魚，店內土魠魚走精緻小巧路線，愈嚼愈香，還有一股清甜的「梅粉」味，另可搭配飯、麵、米粉等，每碗只要銅板價55元，深受在地民眾喜愛。

「太平洋土魠魚」以物美價廉闖出名號，老闆夫婦秉持食材新鮮直送理念，店內販售的土魠魚彈牙不柴、越嚼越帶勁，精緻小巧的尺寸，連小朋友也可以輕易入口，起鍋後加上大把香菜提味。為滿足不同顧客需求，店內也提供飯、米粉、麵等，供搭配選擇，飽足感十足。

林姓民眾表示，太平洋土魠魚是在地老店，鄰近士林捷運站，每到用餐時候常見到排隊人潮，除了招牌土魠魚，另有日式豬排、鱈魚飯、蝦仁捲飯、咖哩燴飯等，統統銅板價，超級佛心，CP值超高。

若三五好友想小聚聊天，店內也提供多元小菜供選擇，有燙青菜、炸豆腐、五花肉、蚵仔酥等。

地址：台北市士林區大東路150號

電話：（02）28837001、0939590062

營業時間：上午10點至晚間9點

售價：土魠魚羹55元（加飯、麵、米粉加10元）

(中國時報)