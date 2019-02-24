講究油溫 確保外酥內綿密
土魠魚是澎湖特有漁產，土魠魚羹也成為澎湖最著名的小吃，其中「香亭土魠魚羹」是在地人大力推薦的名店首選，香酥肥美的土魠魚塊，搭配麵羹湯獨特好滋味，擄獲每個老饕跟遊客挑剔的味蕾。
經營超過30多年的香亭土魠魚羹，總店位於馬公市區文康街，分店則坐落光復路北辰市場旁，是澎湖最有名的土魠魚羹專賣店，也是觀光客票選最佳的澎湖小吃美食。
店內唯一菜單只有土魠魚羹，可添加麵、米粉或單點炸土魠魚塊；事先以獨特醬料醃製土魠魚塊至少8小時，控制油溫約攝氏180度酥炸魚塊，每天堅持更換油品，務必確保外表酥脆及內餡軟嫩綿密的品質與美味。
羹湯底以扁魚乾及蒜酥等熬煮再勾芡成湯，加入高麗菜燴煮保持蔬菜清脆口感，最後再加入汆燙的黃油麵或米粉，一碗碗飽足美味的土魠魚羹麵精彩輕鬆上桌，每天顧客大排長龍，不論在地人、觀光客都愛不釋口。
地址：澎湖縣馬公市文康街21號（總店）、澎湖縣馬公市光復路78號（分店）
電話：（06）9265867（總店）、（06）9271477（分店）
營業時間：清晨5點半至下午1點（總店）、上午10點至晚間8點（分店）
售價：土魠魚羹小碗70元、大碗90元
(中國時報)
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