鮮甜有嚼勁 在地人的私房菜
位於桃園觀光夜市內的「吳土魠魚羹」，是地方知名美食，10多年來一直受在地人喜愛，炸得金黃香酥的土魠魚不但沒有腥味，鮮甜有嚼勁的口感鎖在炸土魠魚塊內，扎實卻不會太老的口感堪稱一絕。
「吳土魠魚羹」經營10多年來，雖然只是個不起眼的麵攤，但每到晚餐時段客人總是蜂湧而來，假日更是一位難求，店內土魠魚都是現炸，讓客人現點現吃新鮮美味的土魠魚料理。店內販售土魠魚羹麵、土魠魚羹米粉、土魠魚羹冬粉、土魠魚羹飯和土魠魚羹湯，另有豆腐、青菜等小吃。
店家土魠魚炸的金黃又大塊，一口咬下就能感覺到來自深海的魚香，軟嫩中帶有嚼勁，肉質鮮味十足又香甜，不但無刺、無腥，且不會有過硬的老韌感，扎實不鬆散的口感，加上獨特湯頭，讓饕客口齒留香。
店家祖傳2代都是做土魠魚料理的專家，2018年還獲得經濟部「一星樂活名攤」殊榮，用餐時間總是門庭若市，喜歡重口味的客人，也常加黑醋提味，甜中帶酸的口感相當特別。
地址：桃園市桃園區北埔路46號桃園觀光夜市內
電話：0981861302
營業時間：上午10點至晚間12點半
售價：土魠魚羹系列每碗60元
(中國時報)
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