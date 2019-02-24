精準配方 傳承媽媽味道

2019年02月24日 04:10 中國時報 周麗蘭 ）

以米食小吃出名的西螺鎮，餐飲界競爭激烈，「深海魚土魠魚羹」以真材實料的酥脆土魠魚酥加上特調羹湯，近30年來養出忠實顧客，成為米食之都西螺鎮在地知名美食之一。

熱情好客的第1代經營者詹媽媽27年前開始賣土魠魚羹，食材供應來自斗六的一家連鎖店，喜愛研發的詹媽媽多了一道手續，使土魠魚酥炸起來更外酥內軟，帶著甜甜扁魚風味的羹湯更是絕配，且完全不添加味素，讓客人吃得開心又健康。程姓常客說，小孩超愛這家肉質扎實的土魠魚酥，有時會單點解饞，他個人偏好羹湯，大白菜加扁魚的味道，吃起來與其他店家明顯不一樣。

「深海魚」的魚酥和羹湯都有詹媽媽特調風味，午餐、晚餐客人絡繹不絕；單點的炸物除了土魠魚片，還有炸豆腐、炸蝦捲、炸甜不辣，主食除了土魠魚羹麵，也有滷肉飯與乾麵。

詹媽媽2年半前交棒給兒子詹明璟，以企業經營概念出發，配方講求精準，以標準化流程傳承詹媽媽的味道，母子煮出來的味道一模一樣；詹明璟笑說，媽媽的味道原本只有她才煮得出來，現在店內不論誰煮，都保證絕不會走味。

地址：雲林縣西螺鎮建興路229號

電話：（05）5872942

營業時間：上午10點半至晚間9點半，周五或周六公休

售價：土魠魚羹大碗65元、小碗55元；土魠魚片65元

(中國時報)