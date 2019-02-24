現切現炸 真材食料看得到

2019年02月24日 04:10 中國時報 吳敏菁 ）

不同一般土魠魚羹，彰化市「目境黃土魠魚羹」豪邁地採用鮮切魚塊，當場裹粉現炸，簡單更凸顯真材食料，這間八卦山下第一家土魠魚羹的老店屹立35年，牢牢抓住死忠顧客，每天下午4點開店，常常不到2個鐘頭就賣光一空，來晚了就吃不到。

70歲老闆黃彬說，早年土魠魚羹只在南部盛行，為賺錢養家決定開店，當時彰化市幾乎沒人賣土魠魚，因此他選擇做這「獨門生意」，一路走來35年，如今競爭越來越激烈，但他堅持貨真價實，絕不用其他魚肉魚目混珠，被消費者譽為「八卦山下第一家」。

小店賣的品項簡單，就是炸土魠魚、土魠魚羹，也可以加麵條、米粉或白飯，老闆買進整條土魠魚，自行切割，帶著魚皮的魚塊當場裹粉、滑入油鍋，炸出了一襲黃金外衣，讓消費者親見色香誘人的祕方。

「最簡單、最強大！」黃彬謙虛，沒什麼特別的功夫，真材實料就夠了，1碗平淡的高麗菜羹湯，泡上魚香四溢的土魠魚酥，霎時讓人感覺舌尖的豪華，浸潤羹湯的魚酥，麵衣變得Ｑ軟，而打動人的密碼，正是鮮魚的氣味和扎實的口感，也有很多人就單點炸土魠魚塊，「因為新鮮，所以好吃！」

地址：彰化縣彰化市東民街9號

電話：（04）7225020

營業時間：下午4點至晚間7點半，周六、日公休

售價：土魠魚羹（麵、米粉、飯）60元

(中國時報)