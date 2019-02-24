現切現炸 真材食料看得到
不同一般土魠魚羹，彰化市「目境黃土魠魚羹」豪邁地採用鮮切魚塊，當場裹粉現炸，簡單更凸顯真材食料，這間八卦山下第一家土魠魚羹的老店屹立35年，牢牢抓住死忠顧客，每天下午4點開店，常常不到2個鐘頭就賣光一空，來晚了就吃不到。
70歲老闆黃彬說，早年土魠魚羹只在南部盛行，為賺錢養家決定開店，當時彰化市幾乎沒人賣土魠魚，因此他選擇做這「獨門生意」，一路走來35年，如今競爭越來越激烈，但他堅持貨真價實，絕不用其他魚肉魚目混珠，被消費者譽為「八卦山下第一家」。
小店賣的品項簡單，就是炸土魠魚、土魠魚羹，也可以加麵條、米粉或白飯，老闆買進整條土魠魚，自行切割，帶著魚皮的魚塊當場裹粉、滑入油鍋，炸出了一襲黃金外衣，讓消費者親見色香誘人的祕方。
「最簡單、最強大！」黃彬謙虛，沒什麼特別的功夫，真材實料就夠了，1碗平淡的高麗菜羹湯，泡上魚香四溢的土魠魚酥，霎時讓人感覺舌尖的豪華，浸潤羹湯的魚酥，麵衣變得Ｑ軟，而打動人的密碼，正是鮮魚的氣味和扎實的口感，也有很多人就單點炸土魠魚塊，「因為新鮮，所以好吃！」
地址：彰化縣彰化市東民街9號
電話：（04）7225020
營業時間：下午4點至晚間7點半，周六、日公休
售價：土魠魚羹（麵、米粉、飯）60元
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。