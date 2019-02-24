全台危老都更首例 聯貸11.5億
全台危老都更首例銀行聯貸23日完成簽約，立委羅致政、新北市議員葉元之、陳科名受邀觀禮簽約儀式。（王揚傑攝）
政府積極推動危險及老舊建築重建，新北市捷運新埔站旁35棟屋齡50年的聯棟老舊公寓，基地面積約941坪，2017年申請通過成為全台危老重建條例首例，銀行團聯貸23日完成11.5億元簽約儀式，期盼拋磚引玉，鼓勵更多民間危老重建案。
簽約儀式由唐璽建設公司董事長董景翔和銀行團代表台中銀行總經理賈德威簽訂及交換合約，立委羅致政、新北市議員葉元之、陳科名及多位地方人士則受邀到場觀禮。
董景翔表示，本案送件過程中，新北市政府快速簡化審核程序，取得危老條例最高40％容積獎勵，成為全國核准的首例，透過更新改建，汰換老舊、危險的建築物，將可深化、塑造地域環境與景觀，提升生活居住品質。
董景翔說，本案距離捷運新埔站100公尺，環狀線300公尺，周邊毗鄰新埔市場、中山公園、新北市藝文中心、江翠國中及莒光國小等，休閒活動與購物便利，生活機能極佳，重建後將能帶動本區房價，充份發揮增值效益。
新北市府 審核快速簡化
賈德威指出，在政府全力推動危老都更的政策支持，銀行全力協助建商的資金需求，這次唐璽建設危老都更案地點優異，距銀行團參與踴躍，對響應政府危老重建政策極具信心。
重建後將帶動新埔房價
賈德威也強調，這次的計畫案對所有銀行業來說，是今後重點發展的金融項目，也希望藉由這個建案的開始，給所有的金融業做為學習的指標。
本案基地坐落於捷運新埔站三號出口後方，原有35棟公寓2至5層樓公寓，基地面積941坪，過去曾評估採簡易都更或其他模式，直到中央推出危老條例，2017年整合獲全部所有權人同意，完工後為地上25層、地下4層鋼骨大樓，總計240戶，工程預計今年7月動工，3年後完工。
根據內政部營建署統計，截至今年1月，六都申請危老都更件數共124件、核准64件，其中新北市申請件數35件、核准28件，核准速度最快。
(中國時報)
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