梅竹改打友誼賽 粉筆戰互酸
中國時報
邱立雅／竹市報導
清華大學、交通大學兩校己亥梅竹賽23日開打，面對梅竹賽兩校來勢洶洶，戰火在賽前就引爆，雙方大打粉筆戰。兩校學生近日潛入對方校園在地上用粉筆塗鴉，嗆對方「吃飽一點才有力氣贏清大」、「清華悽悽慘慘戚戚」等字樣。不過今年全面改成不計點友誼賽，也有學生認為競爭氣氛減了許多。
總錦標獎取消
近幾年因梅竹賽選手資格爭議，主要原因為招收體保生、體資生等等，出現過停賽或改為友誼賽的方式進行，甚至也曾因不分系選手問題，導致全面停賽。今年則是因清大透過拾穗計畫錄取象棋專長學生，籌委會內部對於參賽資格認定也產生歧異，在經過4次諮議會協商後仍無共識，於是改為全面友誼賽，不計點也不設總錦標獎。
賽後友誼長存
消息一出讓兩校學生傻眼，在網上爭論不休，甚至比賽還沒開打，就先上演粉筆嗆聲戰，到對方學校塗鴉互酸。近幾日兩校校園出現「吃飽一點才有力氣贏清大」、「你沒有女朋友」、「肥宅起床囉」等字樣，甚至還有人在交大校園地圖直接將校名塗改成「明通大學」、「國防大學分校」，粉筆戰打得比梅竹賽更激烈，也引起兩校學生網上熱議。
對此，清大校方表示，每年梅竹賽期間通常有清交兩校學生互相到對方校園夜襲造勢，為比賽炒熱氣氛，只要不人身攻擊、不危害安全、也不要製造過多的麻煩，都算是可以接受的；交大則表示比賽後，梅竹成功、友誼長存。
(中國時報)
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