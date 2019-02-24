大學博覽會台中場 熱鬧登場

2019年02月24日 04:10 中國時報 陳淑芬 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

大學博覽會台中登場，東海大學打出可愛的東海牛人偶及鮮奶免費試喝活動相當吸睛。（陳淑芬攝）

「大學暨技職校院多元入學博覽會」台中展區，國立暨南大學攤位人氣頗佳。（沈揮勝翻攝）

2019大學暨技職院校多元入學博覽會，23日、24日在台北、台中及高雄3區同步舉行！台中場在台中國際展覽館登場，因今年選填志願篩選機制改變，主辦單位還邀請專業輔導老師以「五選四-最佳推甄申請入學策略」為題演講，大受學生及家長青睞。

最佳推甄策略 座無虛席

旺旺中時媒體集團時際創意傳媒舉辦大學暨技職院校多元入學博覽會已邁入24年，今年共有國內外學校、遊留學等100個單位參展，提供學生及家長認識各大學特色與就學管道平台；台中場23日在烏日區中山路三段1號的台中國際展覽館開幕。

主辦單位表示，今年選填志願的篩選機制改變，由5科改為5選4，並禁用5科總級分篩選，且各校系可依自己需求調整篩選科目及倍率；特別邀請專業輔導老師以「五選四-最佳推甄申請入學策略」為題開講，演講大受學生及家長歡迎，現場座無虛席。

博覽會吸引大批學生及家長參觀！多所大學都強調培育人才國際化，亞洲大學及中國醫大打出「中亞聯大」系統大學，強調培養時代趨勢人才，延攬世界優秀人才及研究團隊；靜宜大學表示，靜宜是ISEP國際學生交換計畫學校，海外交換學生及申請海外實習補助成果都名列前茅。

搶人才 多校大打國際牌 東海大學指出，東大是擁有9大學院綜合大學，擁有豐富國際師資及全球姊妹校，發展特色包括跨領域學習及國際化等。日月潭風景區內的國立暨南大學，展現亮麗辦學成績，加上合理學雜費、住宿費等誘因，頗受矚目。

(中國時報)