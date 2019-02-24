台南太陽光電 企業投資500億
春燕來了！繼GOOGLE、東京電力等國際大廠投資台南綠能，太陽光電發電系統商業同業公會及聯合再生能源、友達光電、台鹽綠能、開陽能源等業者也宣示加碼投資台南，預計3年內在台南建置1GW（10億瓦）太陽光電系統，業者也盼加快投資腳步，初估投資逾500億。
3年內建置10億瓦
太陽光電公會理事長郭軒甫表示，台南有建置太陽光電的優勢環境，公會有感市府非常支持綠能產業，將擴大台南綠電投資，預估500億投資案2年內就能完成。投資標的集中公有廳舍屋頂、綠色廠房屋頂、全民綠能屋頂、魚塭結合光電等場址，預計提供1萬5000名以上系統安裝就業機會，以系統產業拉動中上游產業的就業機會。
經濟部能源局副局長李君禮指出，台南是全台第一個訂定低碳自治條例的縣市，規範高用電量戶設置太陽光電系統，台中、新北、高雄後續也跟進，綠能業者投資台南，是真正落實促進地方產業發展。
台南市長黃偉哲表示，此次投資案是繼GOOGLE、東京電力後，最大的民間業者投資案，對台南未來綠能供電有莫大助益，市府會全力協助業者簡化投資程序、排除投資障礙。
推城市能源轉型
他強調，過去在農業種電相關法規出現一些不合理部份，他會要求農業局向農委會或相關部會反映，以期提供申請種電的業者擁有最佳投資環境及依據，盼透過民間企業與市府合作，把綠能產業發展帶向最高峰。
經發局表示，台南太陽光電推動成效統計至今年1月同意備案總案件數已達5503件，裝置容量約763百萬瓦，年發電量達9.8億度，相當於3.5座曾文水力發電廠年發電量，為了呼應中央綠能政策，市府以「陽光電城2.0計畫」加速布局推動城市能源轉型，原定2021年達成1GW太陽光電目標，可望在今年就能提前達標。
(中國時報)
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