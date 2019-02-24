貨出去！高雄平潭航班常態化

2019年02月24日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

繼今年1月19日首航500噸農漁產品後，高雄–平潭，第2批農漁產品23日也啟航，並宣布航班常態化，每2周1航班。這次銷往平潭的農漁產品包括冷凍魷魚、鳳梨等品項，估計約775.5噸，由華岡快輪負責，約9小時可抵達。

高巿府農業局指出，高雄–平潭第2批農漁產品預估有78個標準櫃、775.5噸，巿值超過新台幣3567餘萬元，較1月19日首航的500噸、2200餘萬元，成長63％。而且預計銷售搶搶滾，高雄–平潭航班改為固定航班，採每2周1班。

快輪運送 僅需9小時

此趟銷往平潭的農漁產品包括高雄的冷凍魷魚、秋刀魚等水產品，以及高雄的鳳梨、蜜棗、楊桃、台東釋迦、屏東蓮霧、芭樂，台中茂谷柑等新鮮果品，以往要2至3天的物流時間，藉由華岡快輪運送，僅要9小時。

農業局指出，大陸是高雄水果主要出口地區，鳳梨、蓮霧、金煌芒果及木瓜都極受歡迎，尤其鳳梨銷售成長最為顯著，去年鳳梨出口較2017年成長近3倍，顯現近年本市鳳梨深受中國大陸民眾喜愛。

高雄市漁業以遠洋、近海、沿岸及養殖漁業為主，年產量約51萬公噸，占全國約50％，為全國第一，另魚種多元括遠洋的鮪魚、秋刀魚、魷魚和養殖的石斑、虱目魚、鱸魚、台灣鯛等產量多，品質優，透過冷凍加工儲存，全年都可以供貨。

高雄–平潭常態航班23日在高巿府鳳山行政中心舉行記者會，高雄巿副市長葉匡時致詞時說，定期航班的開通不只有銷售農漁產品，讓農漁民得到更好的收入，更重要的是其他百工百業也因此有了「貨出去、人進來」的可能性。

經濟產值 1年約4.5億

農業局透露，未來定期航班穩定營運下，每年可望創造4.5億元的經濟產值。23日記者會也獲得高雄市農會理事長蕭漢俊、台灣區魷魚公會理事長雷祖綱、平潭嵐台企業與企業家聯合會執行會長陳曉蓁、華岡集團董事長洪清潭等人共襄盛舉。

(中國時報)