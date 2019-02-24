侯友宜缺席 柯妙喻友誼

2019年02月24日 04:10 中國時報 譚宇哲 、張穎齊、 陳俊雄 ／新北報導 、張穎齊、／新北報導

「雙北合作交流平台108年市長層級會議」23日上午在新北市瑞芳高工登場，原訂與台北市長柯文哲進行約1小時會議的新北市長侯友宜，因腰傷嚴重臨時缺席，對此柯文哲表示「真的好朋友是不用在外面見面的」，至於跟侯是好朋友嗎？柯僅笑說：「這你們就不懂了」。

侯友宜因腰傷缺席昨日的雙城論壇，柯文哲說，昨天一早他有接到侯及他主治醫師的電話，內容是「侯市長背部拉傷」，他推測，「（侯）現在大概躺在床上休息」。

柯文哲表示，雙北合作平台從2015年迄今3年多，討論過122個合作方案，已經解決87個，還有35個案子正在推動當中。他希望雙北交流合作平台，讓很多東西繼續推行，首都生活圈要合在一起討論。

柯文哲稍後前往八斗子車站騎乘深澳鐵道自行車Railbike時，針對侯友宜與基隆市長林右昌合體、柯「被邊緣化」一事表示，「真的好朋友是不用在外面見面的」，至於跟侯是好朋友嗎？柯僅笑說：「這你們就不懂了」。

柯文哲也對Railbike的設計發表意見，他表示，如果由他設計，一定讓椅子可以前後移動，因為小朋友的腳不夠長，他記得原本設計是外國人的size，所以連他身高172公分腳都還不夠長。

據了解，此次雙北論壇兩市代表提出8項新增合作方案，包括捷運環狀線第一階段未來營運、智慧城市產業發展趨勢國際論壇合作、建立雙北批發市場不合格農產品通報機制、台北友善店家計畫、寵物食品查獲抽驗案件協處合作、行動天文館校園趴趴GO、大量傷病患機制啟動通報及後送資料彙整、避難弱勢場所火災初期自救及疏散示範演練交流觀摩。

(中國時報)