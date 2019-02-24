綠能不如預期 桃市府回應有進步

2019年02月24日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市綠能推展成效為何？市議員牛煦庭23日質詢同為倫敦政經學院畢業學長、經發局長郭裕信時砲火猛烈。他說桃園分配到300萬瓩，相當於1.5座核能電廠，但太陽能光電板，這幾年才增加11.8萬瓩，僅占3.9％，經發局長郭裕信坦言目標達成「有難度」。副市長游建華不願表態。

中央「綠能政策白皮書」配合「非核家園」，綠能要擔負20％，換算成「裝置總容量」要2000萬瓩，牛煦庭指出，扣掉縣府時代既有的水庫還有風機，在鄭市長任內增加多少綠能？目前有成績的就是太陽能光電板，這幾年總共增加11.8萬瓩。

「大張旗鼓，大肆宣傳，搞一大堆記者會擦脂抹粉、搞專案辦公室疊床架屋！」牛煦庭說，11.8除以300，就是3.9％，這張成績單能看嗎？成效怎麼那麼差？

牛煦庭質疑，是市府無能，還是中央不切實際？給了綠能專案辦公室，中央還提供員額，還是太陽光電計畫，重心還在埤塘？埤塘種電，目標裝置容量是66萬瓩，目前8口、2.69萬瓩，也才4％。

對此，經發局指出，桃園市推動各項再生能源政策，包括辦理私有房舍太陽光電補助計畫、推動公有房舍建置太陽光電、執行綠能屋點全民參與計畫等，依據台灣電力公司資料顯示，截至2018年底全國太陽光電累計裝置容量為2,342.2MW（MW=百萬瓦=1000瓩），其中桃園市太陽光電為123.7MW，較升格前成長達23倍，占全國之比例為5.2％。

8口埤塘土地容許使用，規畫設置26.9MW。市府經發局為評估第二階段埤塘光電，於2019年規畫建立工作坊，導入公民參與及建構利害關係人溝通機制，並針對水質、生態、環境影響等調查進行比對評估，將綜整相關評估結果後，再行推動第二階段埤塘光電。

(中國時報)