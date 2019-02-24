修平科大建Gogoro訓練中心

2019年02月24日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

看好綠能產業發展，更預期電動機車市場將持續拓展！修平科大與Gogoro營運總部攜手，共同建置「智慧雙輪維修服務訓練中心」，導入該公司訓練課程，並輔導學生取得Gogoro維修證照；藉以提升學生畢業後的就業競爭力。

修平指出，在結合綠能環保與節能議題下，電動機車引發大眾關注、市占率也創新高，為強化智慧車輛組學生具有跨領域綠色智能產業的競爭優勢，修平與Gogoro營運總部在2019年共同建置智慧雙輪維修服務訓練中心，盼培育兼具維修技能與綠能知識的新人才。

這項合作方案是由學校挑選種子教師，經Gogoro種子師資培育班通過認證，在智慧雙輪維修服務訓練中心導入Gogoro課程；期課程包含充電站與電池的建置、訓練及機構的裝置訓練等，Gogoro也會協助所需特規工具，讓整體培訓的SOP具專業性與一致性。

修平強調，校內車輛組設有勞動部技檢中心認證的全國最高級甲級技術士技能檢定場，且擁有堅強專業師資、先進儀器設備，並獲多家汽車公司支援全新車種，讓學生學用無落差。在機車部分也協助學生通過基礎課程培訓後可申請至Gogoro企業實習，表現良好者畢業可獲留任，達到畢業即就業目標。

(中國時報)