農機訓練班 勞動缺口有解
雲林縣府23日舉辦今年第一場徵才活動，勞工處長張世忠表示，雲林縣農業缺工嚴重，今年將開辦全台唯一農業機械操作修理班，鼓勵青農接受職業訓練，不論自己操作農機或代工為業都可以，補足農業生產市場人力缺口。
雲林縣去年失業率3.6％，稍低於全國3.7％，雲林縣勞動參與率60.3％也稍高於全國59％，張世忠表示，這意味雲林人很勤奮，戮力於勞動。
張世忠指出，縣府今年將為失業者開15班職訓課程，9班為照顧服務員訓練，其餘6班涵蓋餐飲、烘焙、飲料調製、木工、水電、農業機械的操作與維修。
即將於4或5月開課的農業機械操作與維修班是全台唯一一班，張世忠說，台灣農村人力嚴重不足，農機在農場的運用非常需要，但操作人員很欠缺，開辦此班用意是訓練人力幫農民代耕，或運用在自己的農田耕作也較省力，增加生產效率。
張世忠指出，農業機械操作與維修班將在口湖鄉開辦，教導曳引機、中耕機、除草機、噴霧機等農器械的基本操作，以及簡單的器械維修技巧。
張世忠也預料，招募可能無法像餐飲課程那麼順利，根據以往招生經驗，只要是高技術性、比較付出勞力班別，招生比較艱難，但還是要給個動力。
他說，雲林縣有溫室需求，但業者反應找不到人力，去年縣府首次開辦溫室建置與維修技巧班，鼓勵青農學習溫室建造與維修技巧，延長招生期限也只找到20幾個，因此改開「農業機械操作與維修班」。
(中國時報)
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