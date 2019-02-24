軍校搶新生 打出入學即就業

2019年02月24日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

2019年大學暨技職校園多元入學博覽會23日在新光三越左營高鐵店舉行，各校推出優惠方案吸引學生入學，軍方代表說，入學就是就業，不怕找不到工作；義守大學、樹德科大等也都致力培養國際人才。

軍方代表陳生在少將說，軍方未來要培養允文允武的國際人才，在三軍官校有應用外語系，與世界接軌。至於跨域課程，國防大學的中正理工學院在今年度與交通大學簽立教育協定，未來的畢業生可以同時領兩校的畢業證書。

陸軍官校的機械工程系、土木工程系也都獲得國際相關認證。陸軍專科學校有22個乙級與丙級證照的合格測試場地，他說，入學就是就業，少尉畢業可以領4.89萬元左右。

義大校長陳振遠表示，高雄市長韓國瑜前一天才到義大皇家酒店舉辦成功講座，韓市長給年輕人的建議，要做好國際化的準備，以及跨領域。陳振遠建議學子選擇學校，要有跨域學習的學校，義守大學從去年他接任以來，提出ISU 義守大學2028的10年計畫，強調跨域創新，包含跨學科領域。

陳振遠鼓勵學生，應多方面涉獵，要接納不同的學科專業。

樹德科大方面，該校每年在教育部的高教深耕與其他獎補助款超過1億元，包含菁英培育計畫、國內外見習與實習，讓學生在學習環境與國際接軌，學用合一。

(中國時報)