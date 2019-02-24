軍校搶新生 打出入學即就業
2019年大學暨技職校園多元入學博覽會23日在新光三越左營高鐵店舉行，各校推出優惠方案吸引學生入學，軍方代表說，入學就是就業，不怕找不到工作；義守大學、樹德科大等也都致力培養國際人才。
軍方代表陳生在少將說，軍方未來要培養允文允武的國際人才，在三軍官校有應用外語系，與世界接軌。至於跨域課程，國防大學的中正理工學院在今年度與交通大學簽立教育協定，未來的畢業生可以同時領兩校的畢業證書。
陸軍官校的機械工程系、土木工程系也都獲得國際相關認證。陸軍專科學校有22個乙級與丙級證照的合格測試場地，他說，入學就是就業，少尉畢業可以領4.89萬元左右。
義大校長陳振遠表示，高雄市長韓國瑜前一天才到義大皇家酒店舉辦成功講座，韓市長給年輕人的建議，要做好國際化的準備，以及跨領域。陳振遠建議學子選擇學校，要有跨域學習的學校，義守大學從去年他接任以來，提出ISU 義守大學2028的10年計畫，強調跨域創新，包含跨學科領域。
陳振遠鼓勵學生，應多方面涉獵，要接納不同的學科專業。
樹德科大方面，該校每年在教育部的高教深耕與其他獎補助款超過1億元，包含菁英培育計畫、國內外見習與實習，讓學生在學習環境與國際接軌，學用合一。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。