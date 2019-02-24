台灣野山羊 現蹤大農大富

2019年02月24日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

大農大富平地森林園區不只遊客多，野生動物也愛來！林務局花蓮林區管理處去年起，啟動「國土生態綠色網絡建置計畫」，透過「棲地廊道」彌補因道路、鐵路設施切割的生態破壞，經過近1年的影像監測記錄，竟在園區內發現過去只能在山中看到的台灣野山羊，成果超乎預期。

林管處以生態造林打造大農大富平地森林園區，嘗試串連中央山脈、海岸山脈大尺度的生態廊道，並與林業試驗所合作，在園內進行長達10年以上的野生動物監測，找出園內野生動物分布熱點。

去年3月，林管處以監測結果為基礎啟動國土生態綠色網絡建置計畫，與縣府、學術機關、NGO團體共44個單位合作，組成花蓮綠網大平台，探討包括公路、鐵路等人為設施切割生物棲息地的改善議題。

透過增加新大富橋下通行空間、鐵道下方建置箱涵通道等具體方式，直接提供野生動物專屬通道，加上林管處生態造林、第九河川局水域、森林復育，逐步縫合人為設施造成的生態裂縫。

林管處指出，在大農大富平森園區周遭架設15部紅外線自動相機，持續監測近1年取得3417筆有效影像，拍攝到哺乳動物11科13種，包括保育類野生動物黃喉貂與台灣野山羊蹤跡。

林管處強調，有捕捉到不少有趣畫面，包括山羌利用車行箱涵穿越鐵道、山豬利用排水溝溝渠的上方蓋板通行，以及麝香貓、黃喉貂利用溪流水岸森林移動等影像，證實生態廊道營造的功效，監測影像也將製成30分鐘影片，持續推廣國土綠網計畫的世代工程。

(中國時報)