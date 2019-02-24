向志工致敬 桃園開唱

2019年02月24日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

中國時報與八德區音樂協會23日在八德區陸光四村活動中心盛大舉行2019年「向全國志工致敬」演唱會，除了藉活動慰勞長期服務社會的志工朋友外，更期望傳遞「今天我顧人 明天人顧我」社服概念，不論你是企業老闆、上班族、退休長輩、青年學子，只要有一顆奉獻社會的心，大家一起當志工，加入志工的行列，全台傳送愛與關懷。

在桃園市議員劉茂群、文化局等支持協助下，邀請八德地區800位義消、環保志工參加活動，並且表揚，身兼協會理事長的劉茂群表示，眷村住戶要走出去看活動不方便，感謝市府及中國時報願意讓活動來到陸光四村舉行，而副祕書長邱俊銘則代表市長鄭文燦來參加活動。

金鐘獎最佳主持人陳凱倫擔綱主持，參加演出歌手皆為演藝圈知名歌手，包括三屆金曲獎得主南方二重唱、三金歌王殷正洋、小調歌后蘇霈、上海名伶夏禕、金曲歌后大百合、pub歌王辛龍、明日之星黑色旋風郭婷筠8位藝人帶來膾炙人口的22首經典老歌。

主辦單位表示，文化需要傳承，音樂能陶冶身心，給資深藝人一個舞台，給年輕歌手一個圓夢的機會，用歌聲傳遞愛與關懷，讓現場千位志工感受到社會的溫暖，用實際行動表達主辦單對台灣社會摯愛的期待。

活動中每位到場的志工，都獲贈一個精美實用收納袋，對志工們長期犧牲假期、服務社會的辛勞，略表敬意。

(中國時報)