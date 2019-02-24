中市新設 新高國小校舍動土

2019年02月24日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

有鑑太平地區新光、新平國小學生招生趨於飽和，為使孩子獲得完善照顧！台中市政府編列2億1100萬元建校預算，於107年8月1日成立新高國小，23日進行新設校舍新建動土。市長盧秀燕說，新高國小以位於新高里命名，不僅提升在地人認同感，希望讓太平地區的發展越來越好。

市府教育局23日舉辦「新高國小新設校舍新建工程動土典禮」，由市長盧秀燕擔任主祭，祈求工程平安順利。盧秀燕表示，市府持續致力太平地區發展，人口將持續增加，在地原有學校漸漸有不夠使用的問題；市府新設新高國小，強化在地教育發展。

教育局表示，預計109學年度開始招生的新高國小，坐落太平區育賢段212地號，未來學校出入口以立功路為主，東側為74線快速道路，交通便利。基地面積約2.143公頃，第一期校舍預計興建地下1層、地上3層的建築物，規畫18班規模，並採逐年檢討學區人口、分期興建校舍原則。

教育局強調，希望藉由新高國小的設立，有效緩解鄰近既有學校學生安置困境，並提供學區內學童優質的教育環境。

(中國時報)