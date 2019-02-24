黃敏惠爭補助 喊鐵高不能停

2019年02月24日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長黃敏惠上任後，23日交通部鐵道局團隊首次拜會市府，黃敏惠表達爭取中央提高補助款，減輕市府財政負擔，並強調「建設不能停，嘉義市鐵高繼續向前行」，期待中央與地方合作，全力朝2025年底鐵路高架營運通車目標努力。

交通部鐵道局副局長伍勝園率鐵道局、北部工程處、台灣世曦工程顧問公司拜會市長黃敏惠，並簡報鐵路高架化計畫現況，黃敏惠對中央補助款及地方自籌款有「異」見，但也強調鐵高計畫都按照進度進行，絕沒有喊停。

黃敏惠說，1994年她當立委時，台中市、嘉義市、台南市同時評估鐵路地下化的可行性，1998年時中央考量財政，台中市與嘉義市轉為高架化，2006年鐵高可行性評估研究獲行政院核定通過，2009年市府提報交通部函請中央全額補助嘉義市，台中市鐵路高架化獲中央補助9成7經費，並已於2018年完工通車，但中央補助嘉義市鐵高僅8成3，市府會持續據理力爭，降低自籌款負擔，甚至零自籌款。

黃敏惠也說，市政建設是延續性的，鐵高計畫在她執政2任市長期間陸續完成綜合規畫、環評、土地開發與財務規劃等前置作業，期待中央與地方合作，全力朝2025年底鐵路高架營運通車目標努力。

伍勝園表示，目前鐵高計畫進度為「設計、施工階段」，鐵道局有30多年鐵路立體化經驗，會朝對嘉義市最好方向推動。鐵道局北部工程處處長曹樂群說，依據「嘉義市區鐵路高架化計畫綜合規畫報告」，鐵高施工後，北興、嘉雄、博愛等3座陸橋將拆除，但垂楊大橋不會拆，維持原有功能。

(中國時報)