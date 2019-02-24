阿塱壹巡守員 目擊台灣雲豹獵山羊

2019年02月24日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

5年前被宣布滅絕的台灣雲豹現身？台東縣達人鄉阿塱壹部落巡守隊人員傳出目睹台灣雲豹撲向山崖獵捕山羊，景象十分震撼！林務局台東林管處表示，目前正積極確認是否真有雲豹現身。

台東縣南島社區大學發展協會理事長高正治醫師表示，去年6月阿塱壹部落 (安朔部落)成立傳統領域巡守隊，有2名隊員在巡守時，意外撞見正在捕獵山羊的li’uljaw（台灣雲豹）。

宣稱看見台灣雲豹的隊員表示，1隻雲豹在樹上行走，並撲向山崖上的山羊獵捕，景象十分震撼；另名隊員表示，撞見雲豹從行進中的機車前跑過，速度相當快，爬到樹上就不見蹤影。

對此，高正治表示，今年1月20日阿塱壹部落召開部落會議，站在部落自然主權立場，決議由自己保護與調查雲豹，禁絕外人入內狩獵，並要求林務局停止伐木等干擾，同時授權南島社區大學發展協會發動募款支持。

林務局台東林管處副處長黃群策表示，安朔部落發現台灣雲豹，台東林管處非常重視，林務局也是生態保育主管機關，台灣雲豹近幾10年來沒有出現跡象，這次能有如此具體的目擊描述，林務局會積極來確認。

另針對部落會議，黃群策說，台東林管處尊重決定，但要確定在地是否有台灣雲豹存在，需要精確科學調查，林管處本於權責會積極洽詢部落，進一步來了解部落想法。

(中國時報)