新北垃圾袋 每公升降0.02元

2019年02月24日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市總預算案經新北市議會朝野黨團連日協商，終於在23日會期的最後一天三讀通過，歲入原編列1521億，刪減33億，歲出原編列1669億，刪減31億，其中環保局預算通過附帶決議，新北市垃圾袋4月1日起每公升調降0.02元，環保局長劉和然表示，換算下來相當於10公升垃圾袋從80元降至76元。

新北市總預算案遲遲未通過，主因是民進黨團提出統一刪除總預算1669億元的4％、64億，國民黨提出35億，府則希望是1％的16.9億，三方對統刪金額多次協商都沒有共識。

昨天臨時進入最後一天，第一個審議的衛生局動議刪除案就引發藍綠黨團議員口水戰，國民黨團書記長周勝考為加速預算通過，提議表決，民進黨團總召何博文隨即表示「本來要抽單（取消刪除動議），沒想到國民黨要求表決」，痛批國民黨團「關起協商大門」，引發藍綠黨團議員加入論戰。

在議長蔣根煌裁議休息後，邀集朝野黨團經過1個小時協商，最後達成歲入、歲出刪減共識，短差金額約2億元，將由市府在經常門預算中調整，其中，環保局預算通過附帶決議，新北市垃圾袋將於4月1日起每公升調降0.02元。

環保局長劉和然表示，新北市垃圾袋價格原為每公升0.4元，經朝野黨團協商後，決議調降為每公升0.38元，等於民眾購買1包20個10公升垃圾袋時，價格將從80元降到76元。

劉和然說，新北市垃圾袋每公升定價是由新北市垃圾處理成本計算，降價後相當於每年垃圾處理成本需減少約1億元，加上每年從消費者少收約2500萬元垃圾袋費用，環保局每年額外增加1.25億支出，仍得另尋方法支應。

(中國時報)