無照看牙50載 國中學歷密醫遭檢舉
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
頭份市68歲嚴姓密醫對外宣傳可替人治療齒疾，卻被發現無牙醫師執照，僅靠年輕時向齒模師學習假牙製造技術，便充當牙醫看診長達50年，23日遭警方依違反醫師法、藥事法、詐欺等罪嫌送辦。
苗栗縣警察局刑事警察大隊與苗栗縣政府衛生局，日前接獲民眾檢舉，指稱頭份市有密醫替人治療齒疾，隨後在苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮下，22日於診所查獲未取得牙醫師執照便替病人拔牙、製造假牙的嚴姓密醫。
警方表示診療間相當簡陋，無合格的高壓消毒器，且燈光昏黃、藥品及相關器具擺放凌亂，並有上百份記載民眾病症的診療、收費紀錄。經警方深入調查，嚴姓密醫只有國中畢業，不但沒有牙醫師執照，也沒有齒模師執照，僅靠年輕時向齒模師學習假牙製造技術，就充當牙醫替人看診並收取低廉費用。
由於嚴姓密醫收費較一般診所低，且老人假牙的製作更是便宜，吸引不少附近老人看診。而一位民眾陪同家中長輩到嚴姓密醫開設的診所看診，環顧四周覺得情況不對，便向苗栗衛生局等單位檢舉，密醫整療行為東窗事發。
苗栗縣衛生局指出，嚴姓密醫診療間衛生環境不佳，且無合格的高壓消毒器，相關器材僅靠消毒藥水及紫光燈消毒，對於B肝、C肝等多種病毒無法徹底殺菌，易透過醫療過程中的血液及傷口感染，且治療牙疾過程有可能引發出血不止或其他併發症，呼籲民眾要找具合格醫師執照且有健保之診所治療，以免危害健康。
(中國時報)
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