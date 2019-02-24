冠軍番茄觀摩 王惠美允助青農
彰化縣政府和秀水鄉農會23日舉辦第四屆健康優質設施小果番茄評鑑、冠軍果園觀摩會！陳登葟原從事外銷美術燈，3年前才務農，去年參加評鑑沒入選，檢視原因不放棄每個環節，今年就摘冠；他的番茄皮薄多汁，一口咬下如爆漿蜜糖，太好吃了！
小果番茄評鑑1月19日在秀水鄉農會舉辦，就重量、整齊度、糖度、外觀、擺飾、口感與風味評分，特別的是，全縣77位農友報名參加；參賽果品農藥殘留檢驗皆合格，零檢出的果品達46件，冠亞季軍糖度高達11至12度。
彰化縣長王惠美重視這項成果，昨天和秀水鄉農會總幹事吳明信、社頭鄉農會總幹事蕭浚二等人參與觀摩，強調要積極協助青農返鄉，將盤點縣府的一些農地，釋放青農能租借；並研議相關的契約書，整理設施補助，讓青農返鄉從農更輕鬆。
王惠美指出，今後要將比賽後得獎農友資訊公布在縣府及農業處網站、相關臉書及Line群組，送到相關農政機關，替得獎農民行銷。
台中市后里區中社觀光花市，今年進口30萬株鬱金香球莖，自1月起接力綻放至3月中旬，壓軸的晚生品種近日逐漸綻放；花農賴啟文說，今年受暖冬影響，鬱金香耗損嚴重，花季可能會提前結束。
(中國時報)
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