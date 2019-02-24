七股黃昭堂銅像 遭噴紅漆
台南七股黃昭堂紀念公園23日被民眾發現，銅像臉部及標語部分遭不明人士噴上紅漆，里長報警處理，由於涉嫌破壞公物，佳里警方獲報後前往調查，並調閱監視器追查可疑人士，由於前一天才發生政大蔣中正銅像馬腳遭剁事件，下周又是228紀念日，整起事件顯得特別敏感。
黃昭堂紀念公園去年9月落成啟用，當初興建時，正值烏山頭八田與一雕像遭斷頭事件期間，台南市政府大張旗鼓舉辦動土儀式，當時也曾引發討論。
疑似噴漆者昨日向媒體爆料，指稱「當針對性地促進轉型正義持續發生，唯有以其人之道還治其人之身，才是最有效率的反制方法」，雖不知真假如何，但報復及反制意味明顯。
佳里警方指出，犯嫌疑似是一對中年男女，22日晚間9時許將車停在公園外側，逕自走到雕像前，男子對著雕像噴漆，女子還在一旁拍照錄影，2人停留約5分鐘後離去，警方已調閱監視器掌握可疑人車循線追查。
負責管理的七股區公所也派員勘查，除紅漆外並未發現雕像損毀，在警方採證後立刻進行清理工作，龍山里長王文財表示，公物遭破壞，當地居民都覺得很生氣，政治歸政治，應該要保持理性。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。