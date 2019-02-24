七股黃昭堂銅像 遭噴紅漆

2019年02月24日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南七股黃昭堂紀念公園23日被民眾發現，銅像臉部及標語部分遭不明人士噴上紅漆，里長報警處理，由於涉嫌破壞公物，佳里警方獲報後前往調查，並調閱監視器追查可疑人士，由於前一天才發生政大蔣中正銅像馬腳遭剁事件，下周又是228紀念日，整起事件顯得特別敏感。

黃昭堂紀念公園去年9月落成啟用，當初興建時，正值烏山頭八田與一雕像遭斷頭事件期間，台南市政府大張旗鼓舉辦動土儀式，當時也曾引發討論。

疑似噴漆者昨日向媒體爆料，指稱「當針對性地促進轉型正義持續發生，唯有以其人之道還治其人之身，才是最有效率的反制方法」，雖不知真假如何，但報復及反制意味明顯。

佳里警方指出，犯嫌疑似是一對中年男女，22日晚間9時許將車停在公園外側，逕自走到雕像前，男子對著雕像噴漆，女子還在一旁拍照錄影，2人停留約5分鐘後離去，警方已調閱監視器掌握可疑人車循線追查。

負責管理的七股區公所也派員勘查，除紅漆外並未發現雕像損毀，在警方採證後立刻進行清理工作，龍山里長王文財表示，公物遭破壞，當地居民都覺得很生氣，政治歸政治，應該要保持理性。

(中國時報)