一趟海路 一趟步行 賞燈更輕鬆

2019年02月24日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

大鵬灣國家風景區繪製最省力賞燈建議路線圖，一趟海路、一趟步行，讓賞燈多了一種選擇。（林和生翻攝）

被譽為史上最美2019台灣燈會，主燈區位於東港大鵬灣，廣達38公頃陸域面積，平均逛完一趟超過4小時，不少民眾多次造訪仍意猶未盡，大鵬灣國家風景區管理處為此繪製最省力賞燈建議路線圖，一趟海路、一趟步行，一次蒐羅陸海畫面，讓賞燈多了一種選擇。

此次台灣燈會場域濱臨潟湖，鵬管處長許主龍表示，大鵬灣區內有4家遊湖業者、共12艘湖遊船，分別泊靠濱灣公園及大鵬灣國際休閒特區北堤碼頭，搭船遊湖一直是認識大鵬灣最直接體驗方式。

因應此次台灣燈會，BOT業者迅速增設浮動碼頭泊靠設施，鵬管處也輔導業者核准從事夜間遊湖，並將搭乘地點直接設在燈會現場，便利賞燈民眾直接搭船。許主龍說，從海上賞燈風景完全不同，每隔半小時水舞表演一覽無遺，船行視野五光十色，真的好美！

有遊客分享說，此次燈區陸域面積真的很大，一趟步行、一趟搭船遊湖，是最省力的賞燈方式，從海上可觀賞花燈倒映在湖面的夢幻之美，還可近距離欣賞到尚未開放的海上教堂，且船上有專人解說，連輪椅都可推上船，給了燈會不一樣的視覺享受，也讓走累的雙腿趁機休息，真的值得推薦。

大鵬灣國際開發公司指出，燈會期間遊湖船上午10時至下午4時能先航行整個大鵬灣灣域，航程約40分鐘；下午5點後則延燈區岸邊航行，航線由北碼頭經過主燈區繞行海上教堂至南轉碼頭採單向對開，單趟航程海上行駛約20分鐘，遊客可親自體驗。

(中國時報)