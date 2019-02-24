北水處徵才 月薪上看51K
台北自來水事業處今年擴大徵才招募新血，預計將於4至5月間舉辦新進職員工甄試，類科涵蓋技術及業務，包括土木、機電、化學工程及企業管理、資訊處理、水電類，正取名額共計38名、備取65名，新進的四級工程師月薪更上看5.1萬元。
北水處今年招考人數，統計有土木工程四級工程師3名、土木工程一級工程員8名、機電工程一級工程員4名、化學工程一級工程員2名、企業管理一級業務員3名、資訊處理一級業務員2名、水電類技術士16名。
北水處指出，按去年支薪標準，新進四級工程師月薪約5萬1395元，試用期6個月、試用期間月薪約4萬1740元；一級工程員月薪約4萬2480元，試用期6個月、試用期間月薪約3萬4605元；新進技術士月薪約2萬9660元，試用3個月、期滿成績合格正式僱用。除月薪外，每年還有績效獎金、考核獎金與其他公營事業保有的相關福利。
有關甄試最新消息、各類科歷屆試題均可在北水處官網（http://www.water.gov.taipei/），資訊公開項下的「新進人員甄試專區」查詢，如有相關問題，請於上班時間電洽北水處人事室（02）87335873。
(中國時報)
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