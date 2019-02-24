蓋亞最後一天 民眾爭打卡

2019年02月24日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

蓋亞地球最後一天了！幸福廣場「蓋亞」地球自1月底「登陸」竹市，太空感的絕美星體引起網路熱議，30天逾15萬人次到訪，締造了竹市年節燈會有史以來人次。蓋亞地球從最初的飄浮狀態到後半展期落地，動向也備受民眾關注，本周日是蓋亞地球到「竹市出任務」的最後一天，邀請民眾把握周末最後朝聖機會。

英國藝術家路克‧傑朗姆的作品「蓋亞」是真實地球的1/180萬，表面圖像經NASA授權，且在距211公尺處觀賞，就如同在月球表面觀看地球的視覺效果。開展一個月來吸引全國民眾到訪，也成竹市2019年節最夯的打卡景點。

市長林智堅指出，本次新竹過好年藝術燈區以探索太空為主題，在東門城、護城河沿線布設太空梭、月球寶寶、蓋亞地球等主題燈飾，護城河一個月來越夜越美麗，每晚都充滿親子、情侶三五成群散步賞燈，讓竹市年節氣氛十足。

蓋亞地球締造燈會人氣奇蹟，自開展以來，無論白天晚上都有勘比夜市的人潮聚集，還有幼稚園、學校單位帶團參訪，由老師解說讓孩子認識地球，幸福廣場也成為科普戶外教室，日前蔡英文總統來朝聖拍照，笑稱新竹人「很幸福」。

城銷處長顏章聖指出，由於竹市府加碼推出遊客住宿補助，將暖冬國旅補助延長至3月3日（228連假後）並涵蓋假日，在年假9天期間，旅宿業者住房率也較去年增加兩成，推估今年2月份觀光旅遊人數，應可較去年同期成長超過3成，逆勢翻轉帶動觀光商機。

(中國時報)