蓋亞最後一天 民眾爭打卡
中國時報
邱立雅／竹市報導
蓋亞地球最後一天了！幸福廣場「蓋亞」地球自1月底「登陸」竹市，太空感的絕美星體引起網路熱議，30天逾15萬人次到訪，締造了竹市年節燈會有史以來人次。蓋亞地球從最初的飄浮狀態到後半展期落地，動向也備受民眾關注，本周日是蓋亞地球到「竹市出任務」的最後一天，邀請民眾把握周末最後朝聖機會。
英國藝術家路克‧傑朗姆的作品「蓋亞」是真實地球的1/180萬，表面圖像經NASA授權，且在距211公尺處觀賞，就如同在月球表面觀看地球的視覺效果。開展一個月來吸引全國民眾到訪，也成竹市2019年節最夯的打卡景點。
市長林智堅指出，本次新竹過好年藝術燈區以探索太空為主題，在東門城、護城河沿線布設太空梭、月球寶寶、蓋亞地球等主題燈飾，護城河一個月來越夜越美麗，每晚都充滿親子、情侶三五成群散步賞燈，讓竹市年節氣氛十足。
蓋亞地球締造燈會人氣奇蹟，自開展以來，無論白天晚上都有勘比夜市的人潮聚集，還有幼稚園、學校單位帶團參訪，由老師解說讓孩子認識地球，幸福廣場也成為科普戶外教室，日前蔡英文總統來朝聖拍照，笑稱新竹人「很幸福」。
城銷處長顏章聖指出，由於竹市府加碼推出遊客住宿補助，將暖冬國旅補助延長至3月3日（228連假後）並涵蓋假日，在年假9天期間，旅宿業者住房率也較去年增加兩成，推估今年2月份觀光旅遊人數，應可較去年同期成長超過3成，逆勢翻轉帶動觀光商機。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。