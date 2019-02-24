柯前台大同事 林義鋐參選立委

2019年02月24日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

「射出去的箭不會回頭！」前台大醫院心臟血管外科主治醫師林義鈜，宣布投入國民黨台中市西、南屯區立委初選！他在參選聲明中強調「挑戰現況，改變台灣。」林義鈜跟台北市長柯文哲是台大同事、兩人還有「瑜亮情結」；他說投入立委選戰志在改變台灣亂象，為民爭取權益。

林義鋐說，「政治家一切為公，政客一切為自己」！他相信「要先忘掉選票，才有最後的選民支持。」這次韓流背後的政治哲學才是國民黨應深思之處。韓流現象也提醒國民黨，選後要革新，先從「心」和「人」做起。

林義鋐指出，政治人物公平正義叫得振振有辭，卻忘國家經濟和人民生活停滯近20年，才是他們不公不義的結果。政治人物食民俸祿，最大責任是創造人民安居樂業；薪水收入是幸福經濟必要條件，物價穩定是充分條件，缺一不可。政府最大悲哀是讓人民賺不到足夠安身立命的錢。

政治人物一再消費公平正義的結果是，人民對未來越來越沒有信心，企業選擇出走；選舉是人民選擇代理人的重要抉擇，選擇本來就不容易。林義鋐強調，參選聲明用「挑戰現況，改變台灣」踏出了行動的第一步，爭取進軍國會與為民喉舌的機會！

(中國時報)