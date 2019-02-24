柯前台大同事 林義鋐參選立委
「射出去的箭不會回頭！」前台大醫院心臟血管外科主治醫師林義鈜，宣布投入國民黨台中市西、南屯區立委初選！他在參選聲明中強調「挑戰現況，改變台灣。」林義鈜跟台北市長柯文哲是台大同事、兩人還有「瑜亮情結」；他說投入立委選戰志在改變台灣亂象，為民爭取權益。
林義鋐說，「政治家一切為公，政客一切為自己」！他相信「要先忘掉選票，才有最後的選民支持。」這次韓流背後的政治哲學才是國民黨應深思之處。韓流現象也提醒國民黨，選後要革新，先從「心」和「人」做起。
林義鋐指出，政治人物公平正義叫得振振有辭，卻忘國家經濟和人民生活停滯近20年，才是他們不公不義的結果。政治人物食民俸祿，最大責任是創造人民安居樂業；薪水收入是幸福經濟必要條件，物價穩定是充分條件，缺一不可。政府最大悲哀是讓人民賺不到足夠安身立命的錢。
政治人物一再消費公平正義的結果是，人民對未來越來越沒有信心，企業選擇出走；選舉是人民選擇代理人的重要抉擇，選擇本來就不容易。林義鋐強調，參選聲明用「挑戰現況，改變台灣」踏出了行動的第一步，爭取進軍國會與為民喉舌的機會！
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。