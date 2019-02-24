當選人涉賄辭職 檢方不埋單

2019年02月24日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義縣民雄鄉東興村長張永泉因涉嫌賄選，23日聲明辭去村長，理由是為選舉買票深感懊悔，不想浪費司法資源，但檢方將續行當選無效之訴訟；前嘉義市議員郭明賓也涉賄請辭爭取中止當選無效之訴，但這2件檢方都不埋單，要續行訴訟。

張永泉於去年村長選舉期間，以1票4000元買票當選第21屆村長，並以1票500元為2名縣議員當選人買票，被檢方依賄選罪起訴，並提起當選無效之民事訴訟。

張永泉23日委由律師發布辭職聲明書，宣布自2月25日起辭去村長，並繳回已領取的村長辦公事務費，理由是深悔自己賄選，傷害民主選舉制度深感抱歉。

委任律師嚴庚辰說，張先生為賄選深感懊悔，自知難逃被宣告當選無效，為避免浪費司法資源，主動辭職村長職務，至於刑責量刑部分是由法官審酌，尊重司法。

嘉義地檢署發言人蔡英俊表示，張永泉請辭村長，依《選罷法》第74條對當選人經判決當選無效之處理，因涉及重行選舉或缺額補選有爭議之虞，有續行當選無效之訴之必要，另，郭明賓的當選無效之訴也依法續行訴訟。

嘉義縣政府民政處表示，東興村長張永泉因賄選案請辭，目前公所尚未收到正式書面辭職書，選委會將於收到辭職書後依《地制法》第82條規定3個月內辦理補選，懸缺期間由公所派人代理。

(中國時報)