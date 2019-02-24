擬真醫學營 初探大體老師

2019年02月24日 04:10 中國時報 林瑞益／高雄報導

義守大學醫學系招收首屆公費生，為了讓高中生更了解醫學相關領域，寒假期間，一連3天舉辦「擬真醫學營」，來自金門、澎湖、台東、屏東等地的偏鄉及原住民高中生，共34人參與。

義大醫學系首次舉辦「擬真醫學營」，特邀義大醫院臨床醫生指導。課程除有基礎醫學認識，並安排參訪義大醫院5專科、精密測量儀器等場域設備。

此外，更精心設計靜脈注射、腸胃心臟聽診和簡單縫合手術等模擬技術演練。

義大醫學院長陳翰容表示，在義集團創辦人林義守大力投注資源支持下，義大結合義大醫院資源，將提供醫學系學生最完整與先進的醫療教育，義大醫學院目前設有13個學系、2個專班，醫療教育網路完整。

醫學系主任梁正隆指出，義大醫學院擁有設備新穎的臨床技能訓練中心，同時設有全國唯一的「學士後醫學系外國學生專班」，長期以全英語教學，接軌國際醫療資源，醫療教育環境完善優質。

參與醫療營的屏東女中學生朱潔曦和林聖敏分享，在大體老師的初探帶領中，她們深刻感受到醫者需嚴肅面對生死課題，未來很希望能深化學習。

台東女中余斯帖認為，透過課程體悟到醫療過程亟需細心再細心；台東女中王珈朵也說，受到從事偏鄉教育的媽媽影響，期許能鑽研醫科或生物科技，未來回饋偏鄉。

(中國時報)