擬真醫學營 初探大體老師
中國時報
林瑞益／高雄報導
義守大學醫學系招收首屆公費生，為了讓高中生更了解醫學相關領域，寒假期間，一連3天舉辦「擬真醫學營」，來自金門、澎湖、台東、屏東等地的偏鄉及原住民高中生，共34人參與。
義大醫學系首次舉辦「擬真醫學營」，特邀義大醫院臨床醫生指導。課程除有基礎醫學認識，並安排參訪義大醫院5專科、精密測量儀器等場域設備。
此外，更精心設計靜脈注射、腸胃心臟聽診和簡單縫合手術等模擬技術演練。
義大醫學院長陳翰容表示，在義集團創辦人林義守大力投注資源支持下，義大結合義大醫院資源，將提供醫學系學生最完整與先進的醫療教育，義大醫學院目前設有13個學系、2個專班，醫療教育網路完整。
醫學系主任梁正隆指出，義大醫學院擁有設備新穎的臨床技能訓練中心，同時設有全國唯一的「學士後醫學系外國學生專班」，長期以全英語教學，接軌國際醫療資源，醫療教育環境完善優質。
參與醫療營的屏東女中學生朱潔曦和林聖敏分享，在大體老師的初探帶領中，她們深刻感受到醫者需嚴肅面對生死課題，未來很希望能深化學習。
台東女中余斯帖認為，透過課程體悟到醫療過程亟需細心再細心；台東女中王珈朵也說，受到從事偏鄉教育的媽媽影響，期許能鑽研醫科或生物科技，未來回饋偏鄉。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。