UBA8強賽 健行科大開打

2019年02月24日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

UBA大專籃球聯賽公開男子1級，經過4階段15場預賽激戰，8強賽將於25日在健行科技大學體育館開打，比賽採單循環制，前4名可進軍3月23、24日在台北小巨蛋舉行的最終4強賽，勁旅捉對廝殺角逐冠軍榮耀，精彩可期。

這次進入8強賽隊伍，除了奪冠熱門健行科大外，還有預賽連續拿下15勝保持不敗金身的台灣師範大學，以及國立體育大學、文化大學、輔仁大學、政治大學、義守大學、高雄師範大學等籃球強隊。這8支球隊中，除了文化與政大外，其他6隊都是去年8強成員，政大更是在今年重返大專男子公開1級後，立刻闖進8強，最叫人刮目相看。

地主隊健行科大表示，不僅要保持年年前進小巨蛋的傳統，更要重新奪回冠軍榮耀，為了達成這艱鉅任務，隊員每個人不敢鬆懈，在確定進入8強後，沒有任何休息繼續操練。

(中國時報)