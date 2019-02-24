UBA8強賽 健行科大開打
UBA大專籃球聯賽公開男子1級，經過4階段15場預賽激戰，8強賽將於25日在健行科技大學體育館開打，比賽採單循環制，前4名可進軍3月23、24日在台北小巨蛋舉行的最終4強賽，勁旅捉對廝殺角逐冠軍榮耀，精彩可期。
這次進入8強賽隊伍，除了奪冠熱門健行科大外，還有預賽連續拿下15勝保持不敗金身的台灣師範大學，以及國立體育大學、文化大學、輔仁大學、政治大學、義守大學、高雄師範大學等籃球強隊。這8支球隊中，除了文化與政大外，其他6隊都是去年8強成員，政大更是在今年重返大專男子公開1級後，立刻闖進8強，最叫人刮目相看。
地主隊健行科大表示，不僅要保持年年前進小巨蛋的傳統，更要重新奪回冠軍榮耀，為了達成這艱鉅任務，隊員每個人不敢鬆懈，在確定進入8強後，沒有任何休息繼續操練。
(中國時報)
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